قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية: 3.4 مليون خدمة طبية وعلاجية ووقائية للمواطنين خلال شهر

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

أكد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة واصلت أداءها المكثف خلال شهر يناير 2026، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين 3,414,857 خدمة، في مختلف القطاعات العلاجية والوقائية ورعاية الأم والطفل، بما يعكس حجم العمل اليومي والجاهزية الكاملة للمنظومة الصحية بالدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن قطاع المستشفيات قدم 1,496,857 خدمة، شملت استقبال 81 ألف حالة طوارئ، و321 ألف متردد على العيادات الخارجية من بينهم 41 ألف متردد خلال الفترات المسائية، إلى جانب إجراء 2764 عملية جراحية، منها 1035 عملية كبرى وذات مهارة عالية، شملت تخصصات دقيقة مثل جراحة الأطفال، والمخ والأعصاب، والأورام، والتجميل، والأوعية الدموية، والوجه والفكين.

وأضاف أن خدمات الرعاية بالمستشفيات تضمنت 1720 حالة حجز بالرعايات المركزة، و10 آلاف حالة بالقسم الداخلي، إلى جانب تقديم 72 ألف خدمة أشعة شملت الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، و4300 خدمة تشخيص عن بُعد، فضلًا عن 38 ألف جلسة غسيل كلوي، و84 حالة قسطرة قلبية، و97 حالة تركيب قسطرة كُلى، و24 جلسة فصل بلازما، و158 منظار باطنة، و36 ألف خدمة لمرضى الصدر.

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى تقديم 44 ألف جلسة علاج طبيعي، و8500 خدمة أسنان، وإصدار 22 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، وتنفيذ قوافل علاجية استفاد منها 7500 مواطن، إلى جانب 340 ألف وصفة علاجية، و5500 خدمة مجلس طبي، والتعامل مع 1457 بلاغ حوادث نتج عنها 1775 مصابًا، فضلًا عن تنفيذ 348 عرض طوارئ، و380 حالة ضمن مشروع رعايات مصر.

وفيما يخص قطاع الرعاية الصحية الأولية، أوضح وكيل الوزارة تقديم 1,134,500 خدمة، شملت 282 ألف متردد على العيادات الخارجية، و53 ألف حالة استقبال وطوارئ، إلى جانب 76 ألف تحليل طبي، و20 ألف جلسة علاج طبيعي، و11 ألف خدمة أسنان، و270 ألف وصفة دوائية، فضلًا عن خدمات الصحة النفسية الأولية، والإحالات الطبية، وبرامج «قلبك أمانة».

وفي مجال صحة الأم والطفل والتغذية، تم متابعة 206 آلاف حالة حمل (جدد ومترددات)، ومتابعة نمو 37 ألف طفل سليم، وفحص 9 آلاف طفل مدارس، وتنفيذ 4520 زيارة بعيادات الشباب والمراهقين، و8800 جلسة مشورة أسرية، إلى جانب صرف الألبان العلاجية وشبيهة لبن الأم، ودعم الرضاعة الطبيعية، وتقديم المغذيات الدقيقة لأكثر من 31 ألف طفل دون 5 سنوات، مع استفادة 100 ألف مواطن من المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة أن خدمات الطب الوقائي والصحة العامة بلغت نحو 700 ألف خدمة، تضمنت تطعيم 209 آلاف مواطن، وسحب وفحص 2222 عينة مياه، و3850 عينة هواء، وتنفيذ حملات ترصد الأمراض المعدية لـ 80 ألف حالة، إلى جانب فحوص السموم والمخدرات،وإجراء 3666 تحليلًا طبيًا متنوعًا، وإصدار 9 آلاف شهادة ميلاد و4 آلاف شهادة وفاة و6 آلاف شهادة صحية.

وأضاف أن جهود الطب الوقائي شملت تسجيل 188 قراءة بيئية من أجهزة قياس تلوث الهواء، وفحص 5817 عينة بيئية (مياه وغذاء)، ، إلى جانب تقديم 1900 خدمة علاجية ووقائية في إطار الحفاظ على استدامة مصر خالية من الملاريا والفلاريا والليشمانيا.

كما تم تنفيذ 1200 زيارة ميدانية لتجميع النفايات الطبية، ونقل 15 ناقلة إلى وحدات المعالجة، وتنفيذ 2700 دورة معالجة، و45 ناقلة فرم إلى مواقع الدفن الصحي الآمن، فضلًا عن تنفيذ 68 حملة لقياس كثافة القوارض بالأحياء باستخدام المصائد، و15,400 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، دعمًا لمنظومة الصحة العامة وحماية البيئة.

وفي إطار المرور الميداني والتدريب والتوعية، أشار وكيل صحة الدقهلية إلى تنفيذ 1512 جولة مرور علاجي و605 جولات وقائية، وتنظيم 146 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 3400 متدرب، وتنفيذ أكثر من 10 آلاف ندوة توعوية استفاد منها نحو 80 ألف مواطن.

وفي ختام تصريحاته، أكد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار أن هذه النتائج تعكس العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين جميع قطاعات الصحة بالدقهلية.

الدقهليه صحة تطعيمات مديرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

نائب محافظ بني سويف

جلسة تشاورية ببني سويف لمناقشة استعدادات إطلاق مبادرة "مواجهة التعفن الدماغي"

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيارات «كابيتانو »

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد