وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه بتوفير الرعاية الاجتماعية للطلاب داخل المدارس

وجه الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد بتفعيل مجموعات الرعاية الاجتماعية للطلاب من خلال مسئولية المعلم / المعلمة فى رعاية وتوجيه الطلاب على مدار اليوم الدراسى وتقديم الدعم لهم بشتى النواحى التربوية و النفسية.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة تفقدية لمدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، حيث اطمأن على سير العمل وإنتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، حيث تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب حول البداية القوية للفصل الدراسى الثانى والجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

- توفير سبل الدعم الفنى من أجل مصلحة الطلاب

وأكد "فضل" توفير كافة سبل الدعم الفني وأن الجميع يعمل من أجل مصلحة جميع الطلاب، حيث اطمأن على انتظام العملية التعليمية والتزام المعلمين بخطة المناهج الدراسية وتقديم كافة سبل الدعم للتلاميذ، معربا عن تقديره لما شهده من مشاركة الطلاب عدد من الأنشطة الرياضية فى مطلع يوم دراسى جديد، وموجها بضرورة التعاون وتضافر الجهود لنجاح العمل وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.