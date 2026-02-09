طارق فهمي: القمة المصرية الإماراتية تناولت العديد من الملفات المعقدة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وتعكس مستوى متقدمًا من التنسيق المشترك لحماية الأمن القومي العربي في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن القمة تناولت العديد من الملفات المعقدة، أبرزها تطورات الأوضاع في غزة واليمن والسودان وليبيا، إلى جانب قضايا القرن الأفريقي وحوض النيل، مشيرًا إلى حرص القاهرة وأبوظبي على طرح حلول متوازنة وتوافقية بعيدًا عن التصعيد.

وأشار فهمي إلى أن ملف غزة تصدر المباحثات، في ضوء الدور المحوري لمصر والإمارات في الجوانب الإنسانية والأمنية، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاستقرار في القطاع.