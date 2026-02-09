جاستن توماس: لا أحد بالمنطقة يرغب في عملية عسكرية يكون لإيران أو الولايات المتحدة دور فيها

قال مدير مركز السياسة الخارجية جاستن توماس، إنّ الموقف الحالي معقد للغاية، مشيراً إلى توافر معلومات جديدة من طهران تفيد بأن الحكومة الإيرانية تفكر في إمكانية إيقاف تخصيب جزء من كميات اليورانيوم التي بحوزتها، وهو ما يشير إلى أن إيران ليست معارضة للوصول إلى نوع من الاتفاق أو الصفقة.

وأضاف مدير مركز السياسة الخارجية جاستن توماس، في لقاء مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن الجميع في المنطقة غير راغب في أن تقوم عملية عسكرية يكون لإيران أو الولايات المتحدة دور فيها، مؤكداً أنه لا أحد يريد مزيداً من النار بجانب الوقود التي قد تشعل حروباً ونزاعات أكثر.

وأشار مدير مركز السياسة الخارجية جاستن توماس، إلى أن المفاوضات التي انعقدت في مسقط يوم الجمعة كانت مؤثرة، مع بعض التفاعلات الإيجابية والمتفائلة، معرباً عن أمله في أن تكون هناك مساحة أكبر ونوايا فعلية لوجود الوساطة والحلول الدبلوماسية، مؤكداً تفاؤله بأن الولايات المتحدة أصبحت أكثر انفتاحاً لإيجاد حلول دبلوماسية للخروج من الأزمة.