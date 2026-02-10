ما معنى GPT في اسم ChatGPT؟

كشفت منصة Mental Floss في تقرير لغوي وتقني أنها حاولت تبسيط معنى الاختصار GPT الموجود في اسم ChatGPT، موضحة أن هذه الحروف الثلاثة تحمل مفتاح فهم طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تنتج النصوص والردود بشكل آلي.​

الحرف G: «توليدي» ينتج نصوصًا جديدة

أوضحت المنصة أن الحرف G في GPT يرمز إلى كلمة Generative، أي «توليدي»، في إشارة إلى أن النموذج لا يكتفي بتحليل النصوص، بل يستطيع إنتاج محتوى جديد بالكامل استنادًا إلى ما تعلمَه من بيانات سابقة، وهو ما يميّز فئة «الذكاء الاصطناعي التوليدي» عن أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تركز فقط على التصنيف أو التعرف.​

الحرف P: «مدرَّب مسبقًا» على كم هائل من البيانات

أشارت Mental Floss إلى أن الحرف P يرمز إلى كلمة Pre‑trained، أي «مدرَّب مسبقًا»، وهو ما يعبر عن أن النموذج مثل ChatGPT يمر بمرحلة تدريب ضخمة على كم هائل من النصوص والمصادر قبل طرحه للاستخدام العام، بما في ذلك قواعد بيانات مفتوحة ومحتوى من مواقع عديدة.​

أكد التقرير أن هذه المرحلة المسبقة من التدريب تتيح للنموذج تعلّم الأنماط اللغوية والعلاقات بين الكلمات والجمل، قبل أن تستكمل عملية الضبط والتحسين لاحقًا عبر أساليب مثل التعلم المعزز من ملاحظات البشر، مع التنبيه إلى أن النموذج قد يرث أيضًا بعض الانحيازات أو الأخطاء الموجودة في البيانات الأصلية.​

الحرف T

أوضحت المنصة أن الحرف T في GPT يرمز إلى كلمة Transformer، وهو اسم نوع معيّن من الشبكات العصبية يُستخدم لمعالجة اللغة، حيث يعتمد هذا الأسلوب على تقسيم النص إلى «رموز» صغيرة (Tokens)، ثم تحويلها إلى تمثيل رقمي (Vectors) يسمح للنموذج بفهم العلاقات والروابط بين الكلمات.​

أشارت Mental Floss إلى أن آلية «المحوِّل» تعتمد على ما يُعرف بجزء «الانتباه» داخل النموذج، الذي يقوم بترجيح أهمية كل كلمة في الجملة مقارنة بغيرها، لمساعدة النموذج على اختيار الكلمات الأنسب عند توليد الرد، وهو ما يجعل GPT مثالًا على «نموذج لغوي ضخم» يستخدم التعلّم العميق والشبكات العصبية للتعامل مع اللغة الطبيعية.​

كيف وُلد اسم ChatGPT؟

أكد التقرير أن اسم ChatGPT نفسه لم يكن مخططًا له منذ البداية، إذ أوضح مسؤولون في OpenAI خلال حلقة من البودكاست الرسمي للشركة أن الفريق كان يستخدم داخليًا اسمًا وصفيًا طويلًا هو «Chat with GPT‑3.5» أثناء التطوير.​

أوضحت Mental Floss أن فريق OpenAI قرر قبل إطلاق الأداة للجمهور في 2022 أن يحتاج المنتج إلى اسم أبسط وأسهل في التداول، فاستقروا في اللحظات الأخيرة على اسم «ChatGPT»، الذي يجمع بين كلمة «دردشة» (Chat) واختصار GPT الذي يصف نوع النموذج القائم خلف الخدمة.