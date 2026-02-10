الجيزاوي "يفتتح معرض" صنع في جامعة بنها" ويشيد بجودة المنتجات والمعروضات.. صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، يرافقه الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، معرض "صنع في جامعة بنها" والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أروقة المعرض ، مشيداً بمشاركة عدد من كليات الجامعة وبتنوع المعروضات والمنتجات الغذائية بمختلف أجنحة المعرض وجودتها العالية ، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة ، وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن معرض صنع في جامعة بنها يأتي نتاج استراتيجية ورؤية الجامعة بأهمية الاستثمار في المعرفة من خلال شركة بداية لتسويق منتجات الجامعة المختلفة لمنسوبى الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأضاف " الجيزاوي " أن الجامعة تسعي لتقديم المزيد من الخدمات لمنسوبيها انطلاقا من دورها الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال الوحدات الإنتاجية المختلفة وتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين ، موجها الشكر لجميع المشاركين والقائمين علي المعرض.

من جانبه أوضح الدكتور طه عاشور أن المعرض شارك فيه 8 كليات بالجامعة وضم عدد كبير من المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرا إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حريص علي تنظيم المعارض المتنوعة بصفة مستمرة لخدمة منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي من خلال طرح منتجاتها بأسعار مناسبة.

من ناحية أخرى افتتح رئيس الجامعة ومرافقوه منفذ بيع شركة بداية الشريكك الأمثل لتسويق خدمات جامعة بنها، والتى تعمل على إبراز مكانة الجامعة كصرح علمي رائد يجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار العملي من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وحلول رقمية متكاملة، نساعد الجامعة على الوصول إلى جمهورها المستهدف من الطلاب، الباحثين، قطاع الصناعة والشركاء المحليين والدوليين.