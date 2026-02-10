قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزاوي "يفتتح معرض" صنع في جامعة بنها" ويشيد بجودة المنتجات والمعروضات.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، يرافقه الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، معرض "صنع في جامعة بنها" والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أروقة المعرض ، مشيداً بمشاركة عدد من كليات الجامعة وبتنوع المعروضات والمنتجات الغذائية بمختلف أجنحة المعرض وجودتها العالية ، وذلك بحضور  عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة ، وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن معرض صنع في جامعة بنها يأتي نتاج استراتيجية ورؤية الجامعة بأهمية الاستثمار في المعرفة من خلال شركة بداية لتسويق منتجات الجامعة المختلفة لمنسوبى الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأضاف " الجيزاوي " أن الجامعة تسعي لتقديم المزيد من الخدمات لمنسوبيها انطلاقا من دورها الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال الوحدات الإنتاجية المختلفة وتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين  ، موجها الشكر لجميع المشاركين والقائمين علي المعرض.

من جانبه أوضح الدكتور طه عاشور أن المعرض شارك فيه 8 كليات بالجامعة وضم عدد كبير من المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرا إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حريص علي تنظيم المعارض المتنوعة بصفة مستمرة لخدمة منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي من خلال طرح  منتجاتها بأسعار مناسبة.

من ناحية أخرى افتتح رئيس الجامعة ومرافقوه منفذ بيع شركة بداية الشريكك الأمثل لتسويق خدمات جامعة بنها، والتى تعمل على إبراز مكانة الجامعة كصرح علمي رائد يجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار العملي من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وحلول رقمية متكاملة، نساعد الجامعة على الوصول إلى جمهورها المستهدف من الطلاب، الباحثين، قطاع الصناعة والشركاء المحليين والدوليين.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

انقطاع المياه

الليلة .. قطع المياه 8 ساعات عن 4 مناطق بأسيوط

قطع مياه

غدًا.. قطع المياه عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

جانب من اللقاء

آفاق جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. مؤتمر بجامعة بنها

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد