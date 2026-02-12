إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق بالعاشر من رمضان إلى فضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات العاشر من رمضان بإحالة اوراق المتهم بقتل صاحب محل كوافير السندباد بمدينة العاشر من رمضان الى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في ثاني جلسات محاكمته.

وصدر القرار برئاسة الدائرة المختصة، خلال نظر القضية المتهم فيها بقتل سيد درويش، صاحب محل كوافير سندباد، بعد توجيه تهمة القتل العمد اليه.

وقال وائل ريان، محامي اسرة المجني عليه، ان المحكمة استمعت خلال الجلسة الى مرافعات الدفاع وهيئة الاتهام، مشيرا الى ان دفاع المتهم دفع بمعاناة موكله من مرض نفسي وطلب احالته الى الطب النفسي لبيان مدى مسؤوليته الجنائية، الا ان هيئة المحكمة رفضت الطلب وقررت استكمال نظر الدعوى والاستماع الى المرافعة وشهود الاثبات، قبل ان تصدر قرارها باحالة الاوراق الى المفتي تمهيدا للحكم بالاعدام.

واكد محامي اسرة الضحية ان القرار جاء انتصارا للعدالة، لافتا الى حالة الارتياح التي سادت بين اسرة المجني عليه، الذي ترك اطفالا صغارا.

وتعود تفاصيل الواقعة الى شهر مايو الماضي، عندما نشبت مشادة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت الى قيام المتهم بالتعدي عليه امام محل عمله مستخدما سلاحا ابيض، ما اسفر عن وفاته متاثرا باصابته.

وتم ضبط المتهم واحالة القضية الى محكمة الجنايات التي اصدرت قرارها المتقدم، على ان تحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي فضيلة المفتي.