أخبار البلد

جامعة العاصمة تعلن تفاصيل مسابقة أفضل بحث علمي للطلاب

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العاصمة عن انطلاق فعاليات مسابقة أفضل بحث علمي على مستوى كليات الجامعة، وسط أجواء من الحماس والتنافس العلمي البناء بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة.


وتستهدف المسابقة إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتقديم أبحاث علمية متميزة في مختلف المجالات، سواء الاجتماعية أو الطبية أو الهندسية، إلى جانب مجالات حيوية معاصرة مثل الزراعة والمياه، الصناعة، الطاقة المتجددة، التغيرات المناخية، الأمراض المستحدثة، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، السياحة، والتنمية البشرية، وغيرها من القضايا التي تمس الواقع وتسهم في بناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة.

وقد حددت إدارة المسابقة عددًا من الضوابط ، بحيث يشترط ألا يقل البحث عن 10 صفحات، وأن يكون بحجم خط 14 ونوع (Times New Roman)، مع كتابة الاسم الثلاثي والفرقة والكلية ورقم الهاتف على غلاف البحث، وإرفاق صورة من الكارنيه وبطاقة الطالب. على أن يتم تسليم الأبحاث إلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بمبنى (و) الملحق بمبنى إدارة الجامعة،  بموعد أقصاه  يوم الإثنين الموافق 23/2/2026.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب البحثية الشابة، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي، وإعداد جيل قادر على تقديم حلول واقعية للتحديات المعاصرة ، حيث تؤكد الجامعة التزامها بدعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

ويأتى تنظيم هذه المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، و هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و نشوة علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي جامعة العاصمة أفضل بحث علمي

