كيف تعامل القانون مع محاكمة المتهمين غيابيا حال إقامتهم خارج مصر ؟

أقر قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط وآليات لمحاكمة المتهمين غيابيا، باعتبارها إجراءً استثنائيًا يتم اللجوء إليه حال تعمد المتهم التخلف عن الحضور رغم إعلانه قانونًا، وذلك في خطوة من الدولة لتحقيق التوازن وضمان عدم إفلات المتهم من العقاب.

وتضمن القانون ضوابط دقيقة تحكم هذا النوع من المحاكمات، بما يكفل استمرار سير العدالة دون تعطيل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها حق المتهم في إعادة نظر الدعوى حال حضوره أو القبض عليه.

وطبقا لنص المادة 365 من القانون ، إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى،وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.



ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ( ٣٦١) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.



و يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.



و إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

ويعتبر كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.