نسرين طافش تستعرض أناقتها بالأحمر في عيد الحب

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال احتفالها بعيد الحب.

إطلالة نسرين طافش في عيد الحب

تألقت نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

لم تبالغ نسرين طافش في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

