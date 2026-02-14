سموحة يستضيف نهائي الإسكندرية لبطولة 3×3 Jr. NBA للمدارس الدولية – الموسم الثالث

استضاف نادي سموحة الرياضي اليوم فعاليات نهائي الإسكندرية لبطولة 3×3 Jr. NBA لكرة السلة للمدارس الدولية، وسط أجواء حماسية ومشرفة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور “محمد بلال” رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، والعقيد “أحمد عجلان” عضو مجلس الإدارة، واللواء “أحمد سعيد” المدير التنفيذي للنادي، والكابتن “محمد عبد المطلب” رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة السلة الإفريقية في مصر ونائب رئيس مكتب الرابطة في أفريقيا.

وأكد الكابتن “محمد عبد المطلب” أن البطولة تُقام للعام الثالث على التوالي ضمن خطة تستهدف نشر رياضة كرة السلة على أوسع نطاق، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد هذا الموسم توسعًا كبيرًا ليضم 51 مدرسة دولية على مستوى القاهرة والإسكندرية.

وكانت منافسات القاهرة (شرق وغرب) قد انتهت، لتبدأ اليوم منافسات الإسكندرية، حيث أُقيمت النهائيات وسط سعادة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور.

وتقرر سفر الفرق الثلاثة الأوائل من الإسكندرية إلى القاهرة لاستكمال المشوار وخوض النهائيات، في خطوة تعكس نجاح البطولة وتطورها عامًا بعد عام.

ويواصل نادي سموحة دوره الريادي في دعم الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب، وتقديم نموذج مشرف في تنظيم البطولات الكبرى على أعلى مستوى.