«عبدالخالق»: انتصار الزمالك «عظيم».. وأبارك للجماهير أولاً

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على كايزر تشيفز كان عظيما بعد التأهل لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك وانتصار اليوم عظيم ومعتمد جمال مدير فني يجمع بين الفنيات وكيفية التعامل بشكل نفسي مع اللاعبين وهذا الأمر ظهر على الفريق من خلال تطور مستوى البعض".

وأضاف: "يجب أن تكون الجماهير خلف الزمالك خلال الفترة المقبلة، وعبدالله السعيد منح الفريق الأفضلية بعد مشاركته فهو لاعب صاحب خبرات كبيرة وإضافة فنية للفريق".