استعدادًا لشهر رمضان المعظم .. رئيس مدينة بورفؤاد يتابع أعمال إنارة المجمع الإسلامي | شاهد

إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بهنساوي : أنوار المآذن والقباب والفانوس العملاق محط أنظار عابري القناة خلال الشهر الكريم

بهنساوي : أنوار المآذن والقباب والفانوس العملاق محط أنظار عابري القناة خلال الشهر الكريم
بهنساوي : أنوار المآذن والقباب والفانوس العملاق محط أنظار عابري القناة خلال الشهر الكريم
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال إنارة المجمع الإسلامي في عادة يُقدم عليها أبناء المدينة منذ عشرات السنوات احتفالاً بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علي الأمة المصرية والعربية والاسلامية بالخير واليمن والبركة.

وخلال جولته، اطمئن الدكتور إسلام بهنساوي على الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة من تركيب الإضاءات الكهربية المبهجة حيث وضعت أنوار مبهجة بألوان مختلفة على مأذنتي المجنع وجوانبه، كما توسط المأذنتين فانوس مضئ يعلوه هلال يرمز إلى هلال شهر رمضان المبارك وتم تأمين الزينة على الوجه الأمثل تزامناً مع تعرض المدينة لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

بهنساوي : أنوار المآذن والقباب والفانوس العملاق محط أنظار عابري القناة خلال الشهر الكريم

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد ، بأن أهالي المدينة على وجه الخصوص اعتادوا على متابعة إنارة المجمع الإسلامي سنوياً احتفالاً بقدوم الشهر الكريم في عادة توارثتها الأجيال لأكثر من 30 عاماً، حتى أصبحت أنوار المآذن والقباب والفانوس العملاق محط أنظار عابري القناة ومنصات التواصل الإجتماعي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان.

ويعد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد مع زينته الجديدة وتصميمه الفريد أحد أبرز المعالم التي تزين المدينة خلال الشهر الفضيل، حيث يضفي مشهده أجواءً رمضانية ساحرة يشعر بها قاطني وزائري المدينة.

بورفؤاد المجمع الإسلامي مدينة بورفؤاد بورسعيد

