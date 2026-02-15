استعدادًا لشهر رمضان المعظم .. رئيس مدينة بورفؤاد يتابع أعمال إنارة المجمع الإسلامي | شاهد

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال إنارة المجمع الإسلامي في عادة يُقدم عليها أبناء المدينة منذ عشرات السنوات احتفالاً بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علي الأمة المصرية والعربية والاسلامية بالخير واليمن والبركة.

وخلال جولته، اطمئن الدكتور إسلام بهنساوي على الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة من تركيب الإضاءات الكهربية المبهجة حيث وضعت أنوار مبهجة بألوان مختلفة على مأذنتي المجنع وجوانبه، كما توسط المأذنتين فانوس مضئ يعلوه هلال يرمز إلى هلال شهر رمضان المبارك وتم تأمين الزينة على الوجه الأمثل تزامناً مع تعرض المدينة لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

بهنساوي : أنوار المآذن والقباب والفانوس العملاق محط أنظار عابري القناة خلال الشهر الكريم

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد ، بأن أهالي المدينة على وجه الخصوص اعتادوا على متابعة إنارة المجمع الإسلامي سنوياً احتفالاً بقدوم الشهر الكريم في عادة توارثتها الأجيال لأكثر من 30 عاماً، حتى أصبحت أنوار المآذن والقباب والفانوس العملاق محط أنظار عابري القناة ومنصات التواصل الإجتماعي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان.

ويعد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد مع زينته الجديدة وتصميمه الفريد أحد أبرز المعالم التي تزين المدينة خلال الشهر الفضيل، حيث يضفي مشهده أجواءً رمضانية ساحرة يشعر بها قاطني وزائري المدينة.