قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.. ندوة توعية في إعلام الغربية

مواجهه حرب شائعات
مواجهه حرب شائعات
الغربية أحمد علي

نظمت إدارة إعلام الغربية اليوم ندوة توعوية تحت عنوان " الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي " حاضر فيها ا.دعلياء رمضان  أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام سابقا بكلية تربية نوعية جامعة طنطا وأدار اللقاء محمود السمرى ونهى العشماوى - الإعلاميان بإدارة إعلام الغربية .

توجيهات مركز الإعلام 

وجاء ذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للإستعلامات لمواجهة الشائعات والحملات الإعلامية التى تستهدف تماسك الدولة ومؤسستها الوطنية وبناء على توجيهات د.أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وبدأت العشماوى اللقاء بالتعريف بدور الهيئة فى رفع وعى المواطنين بخطورة المؤامرات التى تهدف لإثارة البلبلة داخل صفوف المجتمع المصرى ، وتوضيح الجهود التى تقوم بها الدولة لرفع شأن الوطن وسلامة وأمن المواطنين .

مواجهه ظاهرة الاشاعات 

وذكرت رمضان أن هناك فرق كبير بين الشائعة والمعلومة ، فالشائعة تكون معلومات مجهولة المصدر وغير دقيقة تعتمد على التحريف وقلب الحقائق وتكون فى الغالب سريعة الإنتشار بشكل كبير .

وعن أسباب إنتشار الشائعات أوضحت رمضان أن ضعف الوعى الثقافى والمجتمعى له دور كبير فى ذلك بالإضافة إلى تطور وسائل التواصل بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة ، كما أن عدم وجود تشريعات وقوانين حاكمة للنشر فيما يخص هذه الوسائل ساهم فى إنتشار المعلومات المغلوطة نظرا لنقص المعلومات الحقيقية ، وأن حراس البوابة فى بداية ظهور وسائل الإعلام كان لهم دور كبير فى الحد من هذه الشائعات ولذلك فى أوقات الأزمات والكوارث يلجأ المواطنين للإعلام الرسمى لأنه أكثر أمانا ومصداقية .

توعية وتثقيف المواطن  

وفى سياق متصل ذكرت رمضان أن الأبحاث تشير إلى أن هناك 55% من الشائعات التى يتم بثها على وسائل التواصل الحديثة لها أجندات خارجية تستهدف تشويه فكر الشباب وهدم المؤسسات وإثارة الفتن والبلبلة بين طوائف المجتمع المختلفة وكذلك خلق الأزمات والتسبب فى الخسائر المادية .

وشددت رمضان على أن هناك العديد من الأساليب التى يمكن من خلالها محاربة الشائعات كأفراد فى المجتمع الواحد ومنها التحقق من المعلومة من أكثر من مصدر وبيان مدى صحتها قبل إعادة نشرها ، وتستطيع الوسائل الإعلامية المختلفة أن تواجه الشائعات أيضا من خلال نشر المعلومات الصادقة المدعمة بالحقائق والبراهين وكذلك تصحيح أى شائعة منتشرة بوسائل إعلامية أخرى ورفع مستوى الوعى والثقافة لدى مختلف طوائف الشعب .

ردع مخالفين 

وأكد السمرى أن على المواطن الإصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها حملات التشكيك ونشر الفتن لإضعاف الولاء والإنتماء٦ للوطن .
حضر اللقاء لفيف من طلبة وطالبات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ  وأشرف على اللقاء محمد عبده مدير إدارة إعلام الغربية .

اخبار محافظة الغربية حرب شائعات مركز اعلام الغربية توعية المواطنين تثقيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد