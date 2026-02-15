الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.. ندوة توعية في إعلام الغربية

نظمت إدارة إعلام الغربية اليوم ندوة توعوية تحت عنوان " الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي " حاضر فيها ا.دعلياء رمضان أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام سابقا بكلية تربية نوعية جامعة طنطا وأدار اللقاء محمود السمرى ونهى العشماوى - الإعلاميان بإدارة إعلام الغربية .

توجيهات مركز الإعلام

وجاء ذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للإستعلامات لمواجهة الشائعات والحملات الإعلامية التى تستهدف تماسك الدولة ومؤسستها الوطنية وبناء على توجيهات د.أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وبدأت العشماوى اللقاء بالتعريف بدور الهيئة فى رفع وعى المواطنين بخطورة المؤامرات التى تهدف لإثارة البلبلة داخل صفوف المجتمع المصرى ، وتوضيح الجهود التى تقوم بها الدولة لرفع شأن الوطن وسلامة وأمن المواطنين .

مواجهه ظاهرة الاشاعات

وذكرت رمضان أن هناك فرق كبير بين الشائعة والمعلومة ، فالشائعة تكون معلومات مجهولة المصدر وغير دقيقة تعتمد على التحريف وقلب الحقائق وتكون فى الغالب سريعة الإنتشار بشكل كبير .

وعن أسباب إنتشار الشائعات أوضحت رمضان أن ضعف الوعى الثقافى والمجتمعى له دور كبير فى ذلك بالإضافة إلى تطور وسائل التواصل بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة ، كما أن عدم وجود تشريعات وقوانين حاكمة للنشر فيما يخص هذه الوسائل ساهم فى إنتشار المعلومات المغلوطة نظرا لنقص المعلومات الحقيقية ، وأن حراس البوابة فى بداية ظهور وسائل الإعلام كان لهم دور كبير فى الحد من هذه الشائعات ولذلك فى أوقات الأزمات والكوارث يلجأ المواطنين للإعلام الرسمى لأنه أكثر أمانا ومصداقية .

توعية وتثقيف المواطن

وفى سياق متصل ذكرت رمضان أن الأبحاث تشير إلى أن هناك 55% من الشائعات التى يتم بثها على وسائل التواصل الحديثة لها أجندات خارجية تستهدف تشويه فكر الشباب وهدم المؤسسات وإثارة الفتن والبلبلة بين طوائف المجتمع المختلفة وكذلك خلق الأزمات والتسبب فى الخسائر المادية .

وشددت رمضان على أن هناك العديد من الأساليب التى يمكن من خلالها محاربة الشائعات كأفراد فى المجتمع الواحد ومنها التحقق من المعلومة من أكثر من مصدر وبيان مدى صحتها قبل إعادة نشرها ، وتستطيع الوسائل الإعلامية المختلفة أن تواجه الشائعات أيضا من خلال نشر المعلومات الصادقة المدعمة بالحقائق والبراهين وكذلك تصحيح أى شائعة منتشرة بوسائل إعلامية أخرى ورفع مستوى الوعى والثقافة لدى مختلف طوائف الشعب .

ردع مخالفين

وأكد السمرى أن على المواطن الإصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها حملات التشكيك ونشر الفتن لإضعاف الولاء والإنتماء٦ للوطن .

حضر اللقاء لفيف من طلبة وطالبات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وأشرف على اللقاء محمد عبده مدير إدارة إعلام الغربية .