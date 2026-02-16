عبدالجليل: بيراميدز يفرض نفسه بين الأفضل في إفريقيا

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي بيراميدز أصبح من بين أفضل الأندية على الساحة الإفريقية حاليًا، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ يحصد ثمار الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبدالجليل خلال تصريحاته عبر برنامج “نمبر وان” على قناة cbc، أن بيراميدز أصبح أكثر نضجًا في التعامل مع المباريات الكبرى، ما انعكس بشكل واضح على الأداء والنتائج في المنافسات القارية، مؤكدًا أن التركيز والانضباط هما مفتاح التفوق في مثل هذه اللقاءات.

تقييم أداء الهجوم في الأهلي

تطرق عبدالجليل إلى وضع الهجوم داخل نادي الأهلي، مؤكدًا أن مروان عثمان لاعب جيد، لكنه لا يصلح لقيادة خط الهجوم، خاصة تحت الضغط الكبير المرتبط بقميص الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن محمد شريف يبقى الخيار الأفضل مقارنة بـكامويش حاليًا، لما يمتلكه من خبرة وقدرة على التعامل مع أجواء المباريات الحاسمة.

وأكد أن وجود مهاجم قادر على تحمل ضغوط المباريات الكبرى أمر أساسي لضمان استقرار خط الهجوم وتحقيق النتائج المرجوة

الأهلي يحتاج إلى قرارات دقيقة في سوق الانتقالات

شدد عبدالجليل على أن الأهلي يحتاج إلى “عين خبيرة” لإدارة ملف التعاقدات، خاصة في مركز المهاجم. وأضاف أن النادي يقدم منذ نحو خمس سنوات ما وصفه بـ”مسكنات” في هذا المركز، باستثناء صفقة وسام أبو علي التي اعتبرها استثناء إيجابي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يظل فريقًا كبيرًا، لكنه بحاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة في سوق الانتقالات، لضمان استمرار التفوق محليًا وقاريًا، والمحافظة على مكانته بين أفضل الأندية في إفريقيا



