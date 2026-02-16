قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالجليل: بيراميدز يفرض نفسه بين الأفضل في إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي بيراميدز أصبح من بين أفضل الأندية على الساحة الإفريقية حاليًا، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ يحصد ثمار الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبدالجليل خلال تصريحاته عبر برنامج “نمبر وان” على قناة cbc، أن بيراميدز أصبح أكثر نضجًا في التعامل مع المباريات الكبرى، ما انعكس بشكل واضح على الأداء والنتائج في المنافسات القارية، مؤكدًا أن التركيز والانضباط هما مفتاح التفوق في مثل هذه اللقاءات.

تقييم أداء الهجوم في الأهلي

تطرق عبدالجليل إلى وضع الهجوم داخل نادي الأهلي، مؤكدًا أن مروان عثمان لاعب جيد، لكنه لا يصلح لقيادة خط الهجوم، خاصة تحت الضغط الكبير المرتبط بقميص الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن محمد شريف يبقى الخيار الأفضل مقارنة بـكامويش حاليًا، لما يمتلكه من خبرة وقدرة على التعامل مع أجواء المباريات الحاسمة.

وأكد أن وجود مهاجم قادر على تحمل ضغوط المباريات الكبرى أمر أساسي لضمان استقرار خط الهجوم وتحقيق النتائج المرجوة

الأهلي يحتاج إلى قرارات دقيقة في سوق الانتقالات

شدد عبدالجليل على أن الأهلي يحتاج إلى “عين خبيرة” لإدارة ملف التعاقدات، خاصة في مركز المهاجم. وأضاف أن النادي يقدم منذ نحو خمس سنوات ما وصفه بـ”مسكنات” في هذا المركز، باستثناء صفقة وسام أبو علي التي اعتبرها استثناء إيجابي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يظل فريقًا كبيرًا، لكنه بحاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة في سوق الانتقالات، لضمان استمرار التفوق محليًا وقاريًا، والمحافظة على مكانته بين أفضل الأندية في إفريقيا


 

بيراميدز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

طقس غداً

طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل

ترشيحاتنا

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى: دوري في إثبات نسب يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات

هند صبري

بعد 22 عاما.. هند صبري تستعيد ذكرياتها مع خالد صالح بمشهد مع ابنه

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى ضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" رمضان 2026

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد