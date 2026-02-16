جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في دوري الأقاليم للجامعات والمعاهد العليا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة في في دوري الأقاليم للجامعات والمعاهد العليا، والتي نظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

دعم الطلاب المتميزين



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص جامعة بنها على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.



من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن طلاب الجامعة حصدوا المركز الاول في كرة الطائرة طالبات، والمركز الثاني في كرة الطائرة طلبة وثلاثي كرةالسلة طلبة، كما حصدوا المركز الثالث في ثلاثي كرة السلة طالبات .



وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن الطالب نبيل احمد البربري فاز بالمركز الثالث في تنس طاولة طلبة ، وفاز الطالب أدهم خالد عبد المنعم بالمركز الثالث في 100م عدو طلبة ، كما فازت الطالبة منه جمال السباعي بالمركز الثالث في ١٠٠م عدو طالبات ، متمنية لجميع طلاب الجامعة مزيدا من التفوق والتميز .