بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

يهدف تعديل قانون الخدمة العسكرية، إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.



تضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية، زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء بدون عذر مقبول.

كما تشهد الجلسة نظر قائمة طلبات المناقشة المقدمة:

1. العضو أميرة العادلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع تطورات العصر ويعزز اكتساب الطلاب المهارات الحديثة والقدرات العملية.

2. العضو أميرة العادلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بجميع موادها الدراسية.

3. العضو فاطمة الزهراء عادل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية.

4. العضو فيصل الشيباني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصحي بمراكز وقرى محافظات الجمهورية وخاصة بمركز المنشأة – محافظة سوهاج.

5. العضو فيصل الشيباني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المستشفيات وخاصة مستشفى المنشأة المركزي بمركز المنشأة – محافظة سوهاج.

ومن المقرر عقب عرض طلبات المناقشة العامة أمام جلسة النواب، أن يتم تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد المناقشة.



