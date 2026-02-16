القبض على قائد سيارة استعرض بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالتلويح بسلاح أبيض داخل سيارته وأداء حركات استعراضية بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل"لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية) وبحوزته الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستعراض تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

