خلافات الجيرة تتحول إلى مشاجرة بالســ.لاح الأبيض في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم .



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركزشرطة سنورس بالفيوم من(عامل "مصاب بكدمات وجروح متفرقة " – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) لحدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول الجيرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا محدثين إصابته المنوه عنها.

وأمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى التعدى ( سلاح أبيض وعصا خشبية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

