نعيم قاسم للحكومة اللبنانية: أوقفوا كل تحرك عنوانه "حصر السلاح"

وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة إلى الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين حول عدد من الملفات أبرزها سعي بيروت إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وقال قاسم موجها حديثه للحكومة اللبنانية "إذا كنتم تريدون الاستسلام عدّلوا الدستور لأن الأصل في الدستور هو المواجهة والدفاع من أجل التحرير"، مضيفا : "أوقفوا كل تحرك عنوانه "حصر السلاح".

وأوضح الأمين العام لحزب الله، "نريد أن يتسلح الجيش اللبناني من أجل ضبط الأمن ومنع المخدرات ومواجهة السرقة وتوفير الأمن وتحقيق السيادة بوجه إسرائيل".

وتابع "لا نريد الحرب ولا نسعى إليها لكننا لن نستسلم وحاضرون للدفاع وفرق كبير بين الدفاع وبين حرب تكون ابتداء"، موضحا "صابرون لسببين الأول أن الدولة هي المسؤولية وعليها القيام بواجباتها والثاني رعاية لمجتمعنا ووطننا في هذه المرحلة".

وقال نعيم قاسم إن التأثيرات في المنطقة مترابطة وأي حل أو تعقيد في مكان ما ينعكس بشكل ما على لبنان، ونحن شركاء في هذا الوطن وهذه الأرض أجدادنا عاشوا فيها وشهداؤنا رووها بدمائهم ومناطقنا تتحمل نتائج وعبء العدوان".