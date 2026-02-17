تأمين مستقبل أم هيمنة أوروبية.. لماذا يراهن بايرن على أوسيمين رغم توهج كين؟

في سوق انتقالات لا يعترف بالعواطف تبدو تحركات بايرن ميونخ أقرب إلى إعادة ضبط استراتيجية كاملة أكثر من مجرد صفقة هجومية جديدة.

فالتقارير التي تحدثت عن رصد 80 مليون يورو لضم النيجيري فيكتور أوسيمين لا يمكن قراءتها فقط باعتبارها بحثا عن بديل أو خليفة للإنجليزي هاري كين بل كخطوة استباقية تعكس قلقا مشروعا لدى العملاق البافاري من تقلبات سوق النجوم وضرورة تأمين المستقبل الهجومي قبل أن يفرض عليه واقع جديد.

ما وراء الأرقام

على الورق لا يبدو بايرن في أزمة هجومية فالنجم الانجليزي كين يعيش موسما استثنائيا بالأرقام ماكينة أهداف لا تهدأ وحسم أمام المرمى يضمن للفريق نقاطا لا تقدر بثمن لكن الإدارة الألمانية تدرك أن التخطيط في الأندية الكبرى لا ينتظر لحظة التراجع.

عقد كين يمتد حتى 2027 مع وجود شرط جزائي يبقي الباب مواربا أمام سيناريوهات غير متوقعة ومن هنا تأتي فكرة «الازدواجية الذكية» بالحفاظ على النجم الأول وفي الوقت ذاته إعداد بديل قادر على حمل الراية دون هزة انتقالية.

هذا التفكير يعكس فلسفة ألمانية تقليدية من خلال تأمين الخط الأمامي قبل أن يشيخ أو قبل أن يتبدل المزاج ومع ارتفاع أسعار المهاجمين في السوق الأوروبية فإن 80 مليون يورو اليوم قد تبدو صفقة رابحة غدا إذا استمر التضخم الجنوني في قيمة رؤوس الحربة.

مشروع زعامة لا مجرد صفقة

أوسيمين ليس اسما عابرا في قائمة الترشيحات فالمهاجم النيجيري الذي يملك مزيجا نادرا من القوة البدنية والسرعة والاندفاع أثبت قدرته على الحسم في الدوريات الكبرى والأهم من ذلك أنه يدخل ما يعرف بـ " السن الذهبية " للمهاجمين حيث تتكامل الخبرة مع الذروة البدنية.

الرهان هنا ليس على عدد الأهداف فقط بل على شخصية هجومية قادرة على التعايش مع ضغط قميص ثقيل في ملعب مثل " أليانز أرينا "

في بايرن لا يقاس المهاجم بعدد أهدافه في المباريات السهلة بل بقدرته على التسجيل في ليالي دوري الأبطال حين تصبح التفاصيل الصغيرة عنوان البطولة.

كومباني ورؤية الجيل الجديد

من زاوية فنية يبدو أن المدرب فينسنت كومباني يميل إلى بناء فريق أكثر ديناميكية واندفاعا وأوسيمين يمنح بايرن بعدا مختلفا من خلال ضغطا عاليا على المدافعين هجوما مباشرا على المساحات ومرونة تكتيكية تسمح بتغيير الرسم الخططي أثناء المباراة.

وجود مهاجمين من طراز كين وأوسيمين معا قد يخلق تنوعا لم يعرفه البايرن منذ سنوات ويمنح الفريق رفاهية الاختيار بين المدرسة الكلاسيكية في إنهاء الهجمات والنسخة الأكثر شراسة في التحولات السريعة.