قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تأمين مستقبل أم هيمنة أوروبية.. لماذا يراهن بايرن على أوسيمين رغم توهج كين؟

أوسيمين
أوسيمين

في سوق انتقالات لا يعترف بالعواطف تبدو تحركات بايرن ميونخ أقرب إلى إعادة ضبط استراتيجية كاملة أكثر من مجرد صفقة هجومية جديدة.

فالتقارير التي تحدثت عن رصد 80 مليون يورو لضم النيجيري فيكتور أوسيمين لا يمكن قراءتها فقط باعتبارها بحثا عن بديل أو خليفة للإنجليزي هاري كين بل كخطوة استباقية تعكس قلقا مشروعا لدى العملاق البافاري من تقلبات سوق النجوم وضرورة تأمين المستقبل الهجومي قبل أن يفرض عليه واقع جديد.

ما وراء الأرقام

على الورق لا يبدو بايرن في أزمة هجومية فالنجم الانجليزي كين يعيش موسما استثنائيا بالأرقام ماكينة أهداف لا تهدأ وحسم أمام المرمى يضمن للفريق نقاطا لا تقدر بثمن لكن الإدارة الألمانية تدرك أن التخطيط في الأندية الكبرى لا ينتظر لحظة التراجع.

عقد كين يمتد حتى 2027 مع وجود شرط جزائي يبقي الباب مواربا أمام سيناريوهات غير متوقعة ومن هنا تأتي فكرة «الازدواجية الذكية» بالحفاظ على النجم الأول وفي الوقت ذاته إعداد بديل قادر على حمل الراية دون هزة انتقالية.

هذا التفكير يعكس فلسفة ألمانية تقليدية من خلال تأمين الخط الأمامي قبل أن يشيخ أو قبل أن يتبدل المزاج ومع ارتفاع أسعار المهاجمين في السوق الأوروبية فإن 80 مليون يورو اليوم قد تبدو صفقة رابحة غدا إذا استمر التضخم الجنوني في قيمة رؤوس الحربة.

مشروع زعامة لا مجرد صفقة

أوسيمين ليس اسما عابرا في قائمة الترشيحات فالمهاجم النيجيري الذي يملك مزيجا نادرا من القوة البدنية والسرعة والاندفاع أثبت قدرته على الحسم في الدوريات الكبرى والأهم من ذلك أنه يدخل ما يعرف بـ " السن الذهبية " للمهاجمين حيث تتكامل الخبرة مع الذروة البدنية.

الرهان هنا ليس على عدد الأهداف فقط بل على شخصية هجومية قادرة على التعايش مع ضغط قميص ثقيل في ملعب مثل " أليانز أرينا "

في بايرن لا يقاس المهاجم بعدد أهدافه في المباريات السهلة بل بقدرته على التسجيل في ليالي دوري الأبطال حين تصبح التفاصيل الصغيرة عنوان البطولة.

كومباني ورؤية الجيل الجديد

من زاوية فنية يبدو أن المدرب فينسنت كومباني يميل إلى بناء فريق أكثر ديناميكية واندفاعا وأوسيمين يمنح بايرن بعدا مختلفا من خلال ضغطا عاليا على المدافعين هجوما مباشرا على المساحات ومرونة تكتيكية تسمح بتغيير الرسم الخططي أثناء المباراة.

وجود مهاجمين من طراز كين وأوسيمين معا قد يخلق تنوعا لم يعرفه البايرن منذ سنوات ويمنح الفريق رفاهية الاختيار بين المدرسة الكلاسيكية في إنهاء الهجمات والنسخة الأكثر شراسة في التحولات السريعة.

بايرن ميونخ فيكتور أوسيمين أوسيمين هاري كين الانجليزي كين فينسنت كومباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

د. أحمد طه ريان رحمه الله

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة العالم والداعية الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان

دار الإفتاء

هل يجب الالتزام ببيان دار الإفتاء في استطلاع هلال رمضان؟

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد