مدرب الترجي السابق: بن رمضان يحتاج الثقة وسيصبح أفضل من علي معلول - خاص

كشف راضي الجعايدي نجم الترجي ومنتخب تونس السابق عن سبب تراجع أداء محمد علي بن رمضان مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : قدم محمد علي بن رمضان أداء مميزا مع الأهلي خلال منافسات كأس العالم وهو لاعب مهاري وعنده قدرات كبيرة وقادر على معاونة الأهلي.

وأضاف: أعطى محمد بن رمضان الوقت والثقة والدعم وهتشوفه لاعب كبير ونجم وأفضل من علي معلول على مستوى تسجيل أهداف وصناعة الأهداف.

وأوضح : سبق ودربت محمد علي بن رمضان في الترجي التونسي وقدم أداء مميزا وهو إنسان طموح ويجتهد بشكل مستمر.

واختتم الجعايدي تصريحاته قائلا : بن رمضان لاعب مميز وبدأ في تقديم مستويات مميزة خصوصا في المباراة الأخير مع الأهلي وكان قريبا من تسجيل هدف أمام الجيش الملكي.