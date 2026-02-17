ناقد فني: دراما رمضان هذا العام دسمة وتنجح في ملامسة الواقع وتشكيل وعي المشاهد

أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن الموسم الدرامي الحالي في رمضان جاء حافلًا ومتنوعًا كعادته، مشيرًا إلى أن خريطة الأعمال هذا العام تشهد تنوعًا لافتًا بين الدراما الاجتماعية، وأعمال الأكشن، والدراما الوطنية، إلى جانب الكوميديا الخفيفة التي تستهدف فئة الشباب.

وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة اليوم، أن الدراما التليفزيونية المصرية تعتمد بصورة كبيرة على أفكار متعددة وقصص حقيقية مستمدة من الواقع، وهو ما يمنحها قدرة خاصة على التأثير في وجدان المشاهد والمساهمة في تشكيل وعيه.

وأشار إلى أن بعض الأعمال الدرامية استطاعت بالفعل إحداث تأثير ملموس في المجتمع من خلال طرح قضايا مهمة وإثارة نقاشات واسعة حولها، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم أعمالًا درامية راقية، وتلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي، لا سيما عبر تناول موضوعات وطنية واجتماعية تمس الشارع المصري بشكل مباشر.