حقوق الإنسان بالنواب تتحرك لمواجهة زواج الأطفال.. مطالب بتفعيل القانون وتشديد الرقابة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن التصدي لظاهرة زواج الأطفال في مصر، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل وتهديدًا مباشرًا للصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي.

وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لجهود الحكومة في مواجهة الظاهرة، حيث استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة الأوقاف المصرية، حول برامج التوعية المجتمعية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن مناقشة سبل تفعيل الإطار التشريعي القائم وتعزيز آليات إنفاذه على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بزواج القاصرات، مع التشديد على تطبيق القانون بحسم لضمان حماية الأطفال وصون كرامتهم.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والمتابعة الدورية لنتائج الجهود المبذولة، مع رفع تقارير منتظمة حول تطورات المواجهة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.