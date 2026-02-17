قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختلاف الرؤية.. هل يجب على المسافر من مصر إلى السعودية الصيام غدا؟
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حقوق الإنسان بالنواب تتحرك لمواجهة زواج الأطفال.. مطالب بتفعيل القانون وتشديد الرقابة

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
فريدة محمد

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن التصدي لظاهرة زواج الأطفال في مصر، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل وتهديدًا مباشرًا للصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي.

وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لجهود الحكومة في مواجهة الظاهرة، حيث استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة الأوقاف المصرية، حول برامج التوعية المجتمعية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن مناقشة سبل تفعيل الإطار التشريعي القائم وتعزيز آليات إنفاذه على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بزواج القاصرات، مع التشديد على تطبيق القانون بحسم لضمان حماية الأطفال وصون كرامتهم.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والمتابعة الدورية لنتائج الجهود المبذولة، مع رفع تقارير منتظمة حول تطورات المواجهة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

بمجلس النواب النائب طارق رضوان طلب الإحاطة

