قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
لغز مأساوي في أسيوط .. العثور على جثـ.ـة طفـ.ـل وإصابة ابن عمه بآثار شنق وضرب
نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن
الزمالك يُجهّز مُبكرًا لرحلة الكونغو برازافيل خوفًا من تكرار أزمة زامبيا
رسالة قوية من أحمد صالح إلى مجلس الزمالك بعد الخروج من كأس مصر | فيديو
إعلامي: سيراميكا كليوباترا يستاهل 11 من 10 على مستواه في الموسم حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 18-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-2-2026 علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

استقرار الدولار

وحافظ سعر الدولار على استقراره في مواجهة الجنيه المصري بالتوازي مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار يعاود الصعود

وكان سعر الدولار قد أظهر صعودًأ للمرة الأولي منذ 3 أسابيع، حيث ارتفع بقيمة بلغت 16 قرشًا على الأقل.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46,94 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في بنكي المصرف المتحد و البركة.

سعر الدولار

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  46,97 جنيه للشراء و 47.07 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان، نكست، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصصل الاسلامي، كريدي أجريكول،العربي الافريقي الدولي".

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، سايب، HSBC".

سعر الولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك أقل سعر دولار اليوم الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

الغندور

تعليق مفاجئ من الغندور بعد خروج الزمالك من الدور الـ16 أمام سيراميكا

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع شابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين موتوسيكل بالدقهلية

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدما واجب العزاء

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة اللواء مصطفى خليل .. شاهد

ارشيفيه

نقابة محامين جنوب الدقهلية تصدر بيانا تدين فيه واقعه إنهاء حياة محامية وإصابة زوجها

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد