سعر الدولار اليوم 18-2-2026

شهد سعر الدولار استقرارا في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-2-2026 علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

استقرار الدولار

وحافظ سعر الدولار على استقراره في مواجهة الجنيه المصري بالتوازي مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

الدولار يعاود الصعود

وكان سعر الدولار قد أظهر صعودًأ للمرة الأولي منذ 3 أسابيع، حيث ارتفع بقيمة بلغت 16 قرشًا على الأقل.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46,94 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

وصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في بنكي المصرف المتحد و البركة.

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46,97 جنيه للشراء و 47.07 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان، نكست، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصصل الاسلامي، كريدي أجريكول،العربي الافريقي الدولي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، سايب، HSBC".