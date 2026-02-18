الأنبا دوماديوس يرسم أربعة كهنة جدد بإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم .. صور

صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات مختلفة.

سيامة كهنة جدد

وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة من الشمامسة، كهنة في درجة القسيسية، وهم:

الشماس عصام عزيز للخدمة بكاتدرائية العائلة المقدسة في منطقة غرب سومد باسم القس زكريا، والشماس بيشوي صلاح للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس أبانوب النهيسي والقديس الأنبا صرابامون الأسقف والشهيد في منطقة غرب المطار باسم القس أنسطاسي، والشماس مايكل أسعد للخدمة بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس في منطقة التوسعات الشمالية باسم القس باخوم، والشماس ريمون هاني للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس في مدينة الفردوس باسم القس تيموثاوس.

هذا ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السريان بوادي النطرون.