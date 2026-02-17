قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاتم متولي: جلست مع الأطفال نعيد كتابة المشاهد.. والسر في «مصاحبتهم» لا توجيههم

هاجر ابراهيم

أكد المخرج حاتم متولي، أنه بدأ الاستمتاع الحقيقي بتجربة إخراج مسلسل «لعبة وقلبت بجد» بعدما تعمق في تفاصيل الحكاية وعاش أجواءها عن قرب، مشيرًا إلى أن العمل مع جيل الأطفال فرض عليه مقاربة مختلفة تقوم على البعد النفسي والإنساني أكثر من الأسلوب المهني التقليدي.

وخلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة «دي إم سي»، أوضح متولي أنه حرص على مصاحبة الأطفال المشاركين في العمل والنزول إلى مستوى تفكيرهم، من أجل بناء حالة من الثقة والتفاهم المتبادل، مؤكدًا أن الأجيال الحالية نشأت في ظروف مختلفة، ما يتطلب أدوات تواصل وأساليب توجيه أكثر وعيًا ومرونة.

وأشار إلى أنه كان يعقد جلسات مع الأطفال لإعادة صياغة بعض المشاهد إذا شعر بأنها لا تعكس لغتهم الحقيقية، قائلًا: «كنت بقول لهم تعالوا نكتب المشهد لو مش شبهكم»، في محاولة للوصول إلى أداء أكثر صدقًا وقربًا من واقعهم، وهو ما انعكس إيجابيًا على جودة العمل.

وشدد متولي على أن مصاحبة الأبناء والتقرب منهم تمثل النهج الأمثل في التعامل، بدلًا من الاكتفاء بإصدار التعليمات، معتبرًا أن الحوار المفتوح يخلق مساحات أوسع للفهم والاحتواء.

