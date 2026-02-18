حماة الوطن ينظم مائدة مستديرة لوضع إطار وطني لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية.. فيديو

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مائدة مستديرة بعنوان "الطفل المصري في العصر الرقمي: نحو إطار وطني لتنظيم استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة".

جاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أهمية العمل على حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية وضع حد لزيادة استخدام الهواتف المحمولة.

كما ثمن المشاركون في المائدة المستديرة لحزب حماة الوطن، استجابة مجلس النواب، ممثلة في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الوزراء المختصين بالحكومة، وكذلك عدد من المختصين، والتي انتهت إلى أهمية صياغة تشريع لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

التوافق على عدد من التوصيات

وفي نهاية المائدة المستديرة، تم التوافق على عدد من التوصيات، بينها ضرورة إطلاق مبادرة حزبية وطنية للتوعية الرقمية تستهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا بين الأطفال والأسر، من خلال برنامج توعوي منظم على مستوى الجمهورية.