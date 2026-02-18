قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد
نورانيات قرآنية.. أستاذ تفسير: نسلط الضوء على الدلالات التربوية والقيم السلوكية بالقرآن
قانون الإيجار القديم| إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
دعاء استقبال شهر رمضان .. ردده يفتح أبواب السماء ويأتيك الخير من حيث لا تحتسب
حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية
برامج دينية مش موجودة في أي قناة.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد خلال رمضان | بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المغربي: التواصل المباشر مع المزارع وفهم التربة والمناخ كان عاملًا رئيسيًا في نجاح مشروعاتنا الزراعية

المهندس شريف المغربي رجل الأعمال
المهندس شريف المغربي رجل الأعمال
محمود محسن

قال المهندس شريف المغربي رجل الأعمال، إنّ عائلته كانت وراء إدخال صنف جديد من الموز إلى مصر، يعرف اليوم باسم "موز المغربي" أو "أبو نقطة"، مؤكدًا أنهم جلبوا الشتلات الأصلية وقاموا بزراعتها لأول مرة، ما شكل نقلة نوعية في إنتاج الموز المصري.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن الشركة تواصل تطوير أنواع جديدة من المحاصيل بهدف تقديم جودة عالية للسوق المحلي والعالمي، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة زراعية لضمان أفضل النتائج.

وأكد المغربي أنه بالرغم من تخصصه في الميكانيكا وإدارة الأعمال، إلا أن شغفه بالأرض والزراعة جعله يتابع بنفسه جميع مراحل الإنتاج، من زراعة الشتلات وحتى التسويق، موضحًا أن التواصل المباشر مع المزارع وفهم التربة والمناخ كان عاملًا رئيسيًا في نجاح مشروعهم الزراعي.

وواصل، أن الهدف من تطوير أصناف جديدة هو الحفاظ على مكانة مصر في السوق العالمي وتقديم منتجات زراعية مبتكرة، مشيرًا إلى أن مشروع "موز المغربي" أصبح علامة تجارية مميزة تبرز التفوق الزراعي المصري، كما أن الشركة تهتم دائمًا بتجربة أصناف متنوعة لتلبية احتياجات المستهلكين مع الحفاظ على الهوية الزراعية المصرية.

المهندس شريف المغربي الموز مصر الشتلات الموز المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

حسام عبد المجيد

إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل مشادة عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

ترشيحاتنا

حسن عبد الحميد

مع بداية شهر رمضان.. نصائح ذهبية من أستاذ علوم القرآن للآباء بشأن تربية الأبناء

أحمد موسى

أحمد موسى: نقدم برامج دينية متنوعة على صدى البلد في رمضان.. ونورانيات قرآنية يقدمه علماء الازهر

الموالح

شريف المغربي : القدرة على الصبر والاستثمار طويل الأجل ساهمت في نجاح تصدير الموالح المصرية

بالصور

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد