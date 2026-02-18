المغربي: التواصل المباشر مع المزارع وفهم التربة والمناخ كان عاملًا رئيسيًا في نجاح مشروعاتنا الزراعية

قال المهندس شريف المغربي رجل الأعمال، إنّ عائلته كانت وراء إدخال صنف جديد من الموز إلى مصر، يعرف اليوم باسم "موز المغربي" أو "أبو نقطة"، مؤكدًا أنهم جلبوا الشتلات الأصلية وقاموا بزراعتها لأول مرة، ما شكل نقلة نوعية في إنتاج الموز المصري.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن الشركة تواصل تطوير أنواع جديدة من المحاصيل بهدف تقديم جودة عالية للسوق المحلي والعالمي، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة زراعية لضمان أفضل النتائج.

وأكد المغربي أنه بالرغم من تخصصه في الميكانيكا وإدارة الأعمال، إلا أن شغفه بالأرض والزراعة جعله يتابع بنفسه جميع مراحل الإنتاج، من زراعة الشتلات وحتى التسويق، موضحًا أن التواصل المباشر مع المزارع وفهم التربة والمناخ كان عاملًا رئيسيًا في نجاح مشروعهم الزراعي.

وواصل، أن الهدف من تطوير أصناف جديدة هو الحفاظ على مكانة مصر في السوق العالمي وتقديم منتجات زراعية مبتكرة، مشيرًا إلى أن مشروع "موز المغربي" أصبح علامة تجارية مميزة تبرز التفوق الزراعي المصري، كما أن الشركة تهتم دائمًا بتجربة أصناف متنوعة لتلبية احتياجات المستهلكين مع الحفاظ على الهوية الزراعية المصرية.