إزالة 40 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنجع حمادى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا ، حملة إزالات موسعة استهدفت قريتي الحلفاية بحري، والغربي بهجورة، أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدى متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسط تنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقنا، لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم.



وقال حسين الزمقان، رئي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن جهود الحملة امتدت لتشمل الانضباط العمراني داخل مدينة نجع حمادي، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من رصد وإحباط محاولة بناء مخالف بالدور الرابع علوي بأحد العقارات، ونفذت المعدات إزالة للأعمدة والسقف الخرساني المخالف بالكامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة.





وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملات تابعها نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، والذين يواصلون العمل ليل نهار لرصد أي متغيرات مكانية أو تعديات مستجدة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة في القرى تعمل بكامل طاقتها، وأنه لا تهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف للبناء العشوائي، حفاظًا على حقوق الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة، لملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.



وشدد محافظ قنا، على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف في المهد، وذلك ضمن سلسلة من الحملات المكبرة التي تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون بجميع قرى ومراكز المحافظة.

