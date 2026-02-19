تعرف على تشكيل المصري لمباراة المقاولون العرب

أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة المقاولون العرب.

وضمت التشكيلة الاساسية للنادى المصري عصام ثروت لحراسة المرمى و عبد الوهاب نادر ، محمد هاشم ، مصطفى العش، عمرو سعداوي لخط الظهر.



بونور موجيشا ، أحمد شرف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

تشكيل المصري لمباراة المقاولون العرب

كما ضمت قائمة بدلاء المصري محمد شحاته لحراسة المرمى، أحمد منصور ، محمد مخلوف ، محمود حمادة، محمد الشامي ، ميدو جابر ، مصطفى زيدان ، صلاح محسن ، كينجسلي ايدوو.