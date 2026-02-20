قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
برلمان

حزب السادات: كلمة مصر أمام مجلس السلام أكدت الثوابت تجاه القضية الفلسطينية

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وحرص الدولة على دعم مسار السلام العادل والشامل.

وقال السادات، إن تأكيد مصر من على منبر الاجتماع في واشنطن على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، يمثل حجر الأساس لأي تسوية سياسية حقيقية، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت في رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،أن التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، باعتبار ذلك خطوة رئيسية نحو استعادة الاستقرار وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار.
وأشار إلى أهمية دعم ولاية "مجلس السلام" كمظلة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مع تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة أعمالها من الداخل وفي جميع مناطقه، بما يضمن إدارة فلسطينية للشأن الداخلي بدعم إقليمي ودولي منظم.
كما لفت السادات إلى أن استمرار مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع يؤكد التزام القاهرة بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتهيئة بيئة آمنة تسهم في تثبيت الاستقرار ومنع تجدد التصعيد.

وأكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن أي تحرك دولي جاد نحو إنهاء الصراع يجب أن يرتكز على احترام القانون الدولي، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ودعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن تحقيق سلام مستدام في المنطقة.

السيسي مجلس الامن مجلس الشيوخ البرلمان نواب

