بدأ العد التنازلي.. أخر موعد للتقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم

مع دخول المهلة النهائية للتسجيل في الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بدأ العد التنازلي قبل غلق باب التقديم في 15 أبريل المقبل، وسط حالة من الترقب والقلق بين آلاف الأسر، خاصة بعد تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الشقق الحالية.

وأثار فتح باب التسجيل للحصول على وحدات بديلة مخاوف لدى بعض المستأجرين من أن يكون التقدم بطلب وحدة جديدة بمثابة تنازل ضمني عن الشقة الحالية أو مقدمة لإخلائها فورًا.

وأكدت الحكومة بشكل واضح أن مجرد التسجيل لا يعني إخلاء وحدة الإيجار القديم، وأن الإخلاء لا يتم إلا وفقًا للضوابط القانونية المحددة في القانون.

متى يتم الإخلاء قانونًا؟

وحسب قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

ونصت المادة (7) على حالتين فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة:

إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.

ماذا يعني التسجيل في الشقق البديلة؟

أوضحت المادة (8) من القانون أن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقد.

واشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وهو ما يعني أن الإخلاء لا يتم عند التسجيل، وإنما بعد تخصيص الوحدة فعليًا واستلامها.

ويمنح القانون أولوية للمستأجرين عند طرح وحدات جديدة، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بالإقرار المطلوب.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

في الوقت ذاته، نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح:

20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة.

10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية.

مع حد أدنى:

1000 جنيه للمناطق المتميزة.

400 جنيه للمتوسطة.

250 جنيهًا للاقتصادية.

وتطبق زيادة سنوية بنسبة 15%، ويتم تصنيف المناطق من خلال لجان حصر يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، وفق معايير تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات.

15 أبريل.. آخر فرصة

وحددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر موعد للتسجيل للحصول على الوحدات البديلة، بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح أمام الراغبين أقل من شهرين تقريبًا لحسم قرارهم والتقدم بالطلب قبل غلق الباب رسميًا.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، يتزايد اهتمام المستأجرين بحسم موقفهم، في ظل تأكيدات رسمية بأن التسجيل يضمن أولوية الحصول على وحدة بديلة، دون أن يعني فقدان الحق في الشقة الحالية إلا بعد تخصيص البديل واستلامه.