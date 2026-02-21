قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد لطلاب القليوبية: قذف القطارات بالحجارة يعرض الركاب للخطر
المحكمة العليا الأمريكية تبطل رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يدرس خيارات بديلة
أحمد دويدار بعد فوز الأبيض على حرس الحدود: الزمالك بيعدل المزاج
عمر شريف يتصدر التريند بعد مشاجرة نارية بـ الحلقة الثالثة من عين سحرية
سيف زاهر: شيكابالا الأكثر موهبة ومحمد صلاح الأذكى والأكبر تاريخًا
الجيش السوداني يسقط 3 مسيرات هاجمت مدينة الأبيض شمال كردفان
فتحي سند بعد فوز الزمالك: صراع القمة يزداد اشتعالاً في الدوري الممتاز
شربت الماء لحظة أذان الفجر دون قصد فهل يفسد الصيام؟.. اعرف رأي الشرع
تفاصيل الطقس حتى الخميس 26 فبراير: شبورة مائية وأمطار والحرارة تصل لـ28 درجة جنوبا
ضربة موجعة لسياسات ترامب .. كيف يؤثر رفض المحكمة العليا للرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
روسيا: الصراع الأوكراني يقترب من نهايته..أمريكا تدعم مفاوضات التسوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات شاحنة ريلي آر 08 في الامارات.. صور

ريلي آر 08
ريلي آر 08
صبري طلبه

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل السوق الإماراتي للسيارات، بعد تقديم شاحنة ريلي آر 08 التابعة لشيري الصينية، وتأتي هذه الشاحنة بمفهوم البيك أب، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية، وسعر يبدأ من 62,895 درهمًا إماراتيًا.

تصميم شاحنة ريلي آر 08

تأتي شاحنة ريلي آر 08 بتصميم الـ"بيك أب" إذ يبلغ طولها الإجمالي 5.37 متر، فيما يصل العرض إلى 1.96 متر، مع ارتفاع قدره 1.88 متر، بينما ترتكز المركبة على قاعدة عجلات بطول 3.23 متر.

ريلي آر 08 

أما صندوق التحميل للسيارة فقد تم تصميمه ليستوعب مختلف الاستخدامات، حيث يبلغ طوله 1,530 ملم وعرضه 1,620 ملم وارتفاعه 515 ملم، مع قدرة تحميل تصل إلى طن واحد.

محركات وأداء شاحنة ريلي آر 08

تعتمد الفئة القياسية من ريلي آر 08 على نظام دفع خلفي يوفر أداءً ملائمًا للاستخدامات، بينما تتوفر الفئات الأعلى بنظام دفع رباعي لتعزيز القدرة على التعامل مع التضاريس المتنوعة والظروف الصعبة.

ريلي آر 08 

وتستمد الشاحنة قوتها في نسخ البنزين من محرك ميتسوبيشي سعة 2.4 لتر بتنفس طبيعي، قادر على إنتاج 158 حصانًا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات. 

وفي المقابل، تتوفر نسخة ديزل بمحرك تيربو سعة 2.3 لتر من دونج فينج، يولد قوة تصل إلى 161 حصانًا مع عزم دوران مرتفع يبلغ 420 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك إما بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ريلي آر 08 

مقصورة وتجهيزات شاحنة ريلي آر 08

تحصل ريلي آر 08 على مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين الراحة والتقنيات الحديثة، حيث تضم نظامًا صوتيًا مكوّنًا من 4 مكبرات صوت، إلى جانب شاشة عرض تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة توفر واجهة استخدام واضحة للتحكم بالوظائف المختلفة. 

وتتضمن المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف المحمول، وحساسات للمساعدة على الاصطفاف، ونظام تكييف هواء، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية.

وتشمل التجهيزات نوافذ كهربائية ومثبت سرعة، فضلًا عن وسائد هوائية لتعزيز الحماية، وعلى صعيد أنظمة السلامة، تتوفر حزمة من تقنيات مساعدة السائق، من أبرزها نظام مانع انغلاق المكابح، ونظام التحذير من مغادرة المسار، إضافة إلى نظام مراقبة النقاط العمياء.

أسعار شاحنة ريلي آر 08 في السوق الإماراتي 

تُطرح شاحنة ريلي آر 08 في سوق الإمارات بأسعار تبدأ من نحو 62,895 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل قرابة 17,125 دولارًا أمريكيًا، وتصل إلى 94,395 درهمًا إماراتيًا، بما يقارب 25,700 دولار أمريكي.

ريلي آر 08 شاحنة ريلي آر 08 شيري ريلي آر 08 شاحنة ريلي آر 08 الجديدة سيارة ريلي آر 08 ريلي آر 08 بيك اب مواصفات ريلي آر 08

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

محمود الخطيب

غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان

ترشيحاتنا

رئيس جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة تدريس عين شمس

جامعة القاهرة

عبد الصادق: جامعة القاهرة تتبنى منظومة متكاملة لقياس وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري بشكل دوري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد