سعر ومواصفات شاحنة ريلي آر 08 في الامارات.. صور

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل السوق الإماراتي للسيارات، بعد تقديم شاحنة ريلي آر 08 التابعة لشيري الصينية، وتأتي هذه الشاحنة بمفهوم البيك أب، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية، وسعر يبدأ من 62,895 درهمًا إماراتيًا.

تصميم شاحنة ريلي آر 08

تأتي شاحنة ريلي آر 08 بتصميم الـ"بيك أب" إذ يبلغ طولها الإجمالي 5.37 متر، فيما يصل العرض إلى 1.96 متر، مع ارتفاع قدره 1.88 متر، بينما ترتكز المركبة على قاعدة عجلات بطول 3.23 متر.

ريلي آر 08

أما صندوق التحميل للسيارة فقد تم تصميمه ليستوعب مختلف الاستخدامات، حيث يبلغ طوله 1,530 ملم وعرضه 1,620 ملم وارتفاعه 515 ملم، مع قدرة تحميل تصل إلى طن واحد.

محركات وأداء شاحنة ريلي آر 08

تعتمد الفئة القياسية من ريلي آر 08 على نظام دفع خلفي يوفر أداءً ملائمًا للاستخدامات، بينما تتوفر الفئات الأعلى بنظام دفع رباعي لتعزيز القدرة على التعامل مع التضاريس المتنوعة والظروف الصعبة.

ريلي آر 08

وتستمد الشاحنة قوتها في نسخ البنزين من محرك ميتسوبيشي سعة 2.4 لتر بتنفس طبيعي، قادر على إنتاج 158 حصانًا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

وفي المقابل، تتوفر نسخة ديزل بمحرك تيربو سعة 2.3 لتر من دونج فينج، يولد قوة تصل إلى 161 حصانًا مع عزم دوران مرتفع يبلغ 420 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك إما بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ريلي آر 08

مقصورة وتجهيزات شاحنة ريلي آر 08

تحصل ريلي آر 08 على مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين الراحة والتقنيات الحديثة، حيث تضم نظامًا صوتيًا مكوّنًا من 4 مكبرات صوت، إلى جانب شاشة عرض تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة توفر واجهة استخدام واضحة للتحكم بالوظائف المختلفة.

وتتضمن المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف المحمول، وحساسات للمساعدة على الاصطفاف، ونظام تكييف هواء، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية.

وتشمل التجهيزات نوافذ كهربائية ومثبت سرعة، فضلًا عن وسائد هوائية لتعزيز الحماية، وعلى صعيد أنظمة السلامة، تتوفر حزمة من تقنيات مساعدة السائق، من أبرزها نظام مانع انغلاق المكابح، ونظام التحذير من مغادرة المسار، إضافة إلى نظام مراقبة النقاط العمياء.

أسعار شاحنة ريلي آر 08 في السوق الإماراتي

تُطرح شاحنة ريلي آر 08 في سوق الإمارات بأسعار تبدأ من نحو 62,895 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل قرابة 17,125 دولارًا أمريكيًا، وتصل إلى 94,395 درهمًا إماراتيًا، بما يقارب 25,700 دولار أمريكي.