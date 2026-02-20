مسلسل المصيدة الحلقة 3.. حنان مطاوع تدخل عملية نصب جديدة

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 3 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث تدخل فريدة “حنان مطاوع” فى عملية نصب جديدة مع شركة تسويق وتتنكر فى شكل مديرة علاقات تسويقية وتمتلك عدة أفكار لتطوير التسويق بالشركة.

فى المقابل تكمل خالتها “سلوى خطاب” فيديوهات التيك توك التى تقوم ببثها وتختار الحدث عن الشباب الجديد الذى يسيطر عليه اسلوب وطريقة كلام مختلفة عن الأجيال السابقة.

أما خالد سليم يحاول كشف تفاصيل عملية النصب عليه والعودة الى والده "أحمد صيام".

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.