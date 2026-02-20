مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3.. منة شلبي تحاول رسم البسمة على وجه الأطفال الفسلطنيين فى المستشفى

شهد مسلسل صحاب الارض الحلقة 3 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تنطلق الحلقة باطمئنان ناصر “إياد نصار” على ابنته كارما “تارا عبود” ويبلغها باستشهاد عمها وأولاده ولم ينج منهم سوى الطفل يونس.

وتجري الطبيبة سلمى “منة شلبي” بعض العمليات الجراحية لعدد من المصابين بمستشفى الوديان وفى نفس الوقت تحاول رسم البسمة على وجه الأطفال المصابين وتلعب وتلهو معهم.

ويقوم عدد من الفلسطينيين بدفن الشهداء بحوار مستشفى الوديان ويصلون عليهم صلاة الجنازة فى مشهد مأساوي ومؤثر ولكن سرعان ما يسمعون أصوات وطائرات الانذار التى تنبه بضرورة عدم وجود اى شخص بالشارع والا يتم تصفيته.

قصة مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

«صحاب الأرض» عمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.