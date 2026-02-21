قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات الحالة الصحية لطفل باسوس المصاب بطلق خرطوش في القليوبية
ترامب يوقع أمرا بفرض 10%رسوم جمركية لمدة 150يوما تسري من 24 فبراير
متكترش معايا.. تعليق ناري من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا
طقس السبت في السعودية.. رياح نشطة وأتربة تضرب هذه المناطق اليوم
الصراع على اللقب رباعي .. إعلامي يشيد بأداء الزمالك أمام حرس الحدود
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله
النقل: السلوكيات السلبية لركاب المترو وقطارLRT تعرض حياة الأخرين للخطر
هل الصيام صحيح لمن ينام أغلب نهار رمضان؟.. اعرف رأي الشرع
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
مواعيد مباريات اليوم السبت 21 – 2 – 2026 والقنوات الناقلة
ميتا تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 21-2-2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 21-2- 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو. 

