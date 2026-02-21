رغم فوائده الكثيرة.. احذر أضرار القرنفل الخطيرة

يعد القرنفل من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية والتجميلية ولكن في بعض الأحيان يسبب مضاعفات وآثار جانبية تتطلب تدخل الطبيب بسرعة.

ووفقا لموقع drugs يجب أن تحصل على مساعدة طبية طارئة إذا ظهرت عليك أي من علامات رد الفعل التحسسي التالية : طفح جلدي؛ صعوبة في التنفس؛ تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

توقف عن استخدام القرنفل واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من حرق شديد أو احمرار أو ألم أو تورم بعد استخدامه على الجلد.

أضرار تناول القرنفل

اتصل بطبيبك فوراً إذا كنت قد تناولت القرنفل عن طريق الفم وظهرت عليك الأعراض التالية:

الحماض اللبني ويسبب ألم أو ضعف في العضلات، خدر أو شعور بالبرودة في الذراعين والساقين، صعوبة في التنفس، ألم في المعدة، غثيان مع قيء، سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب، دوار، أو الشعور بضعف شديد أو تعب؛

مشاكل في الكبد تسبب غثيان، ألم في الجزء العلوي من المعدة، حكة ، شعور بالتعب، فقدان الشهية، بول داكن اللون، براز فاتح اللون، يرقان (اصفرار الجلد أو العينين).

علامات العدوى مثل الحمى، والقشعريرة، والتهاب الحلق ، وتقرحات الفم، وأعراض البرد أو الإنفلونزا، والسعال، وصعوبة التنفس.

أضرار استعمال القرنفل موضعيا

قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقرنفل الموضعي ما يلي:

مشاكل الخصوبة مثل ضعف الانتصاب وتأخر القذف

حكة، طفح جلدي

تهيج خفيف للجلد

التهاب اللثة، تهيج الفم، نزيف أو تورم اللثة، أو تغيرات في الأسنان بعد استخدام القرنفل داخل الفم.

هذه ليست قائمة كاملة بالآثار الجانبية، وقد تحدث آثار أخرى. استشر طبيبك للحصول على نصائح طبية بشأن الآثار الجانبية.