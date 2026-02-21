قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
مرأة ومنوعات

رغم فوائده الكثيرة.. احذر أضرار القرنفل الخطيرة

القرنفل
القرنفل
اسماء محمد

يعد القرنفل من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية والتجميلية ولكن في بعض الأحيان يسبب مضاعفات وآثار جانبية تتطلب تدخل الطبيب بسرعة.

ووفقا لموقع drugs يجب أن تحصل على مساعدة طبية طارئة إذا ظهرت عليك أي من علامات رد الفعل التحسسي التالية : طفح جلدي؛ صعوبة في التنفس؛ تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

توقف عن استخدام القرنفل واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من حرق شديد أو احمرار أو ألم أو تورم بعد استخدامه على الجلد.

 

أضرار تناول القرنفل

اتصل بطبيبك فوراً إذا كنت قد تناولت القرنفل عن طريق الفم وظهرت عليك الأعراض التالية:

الحماض اللبني ويسبب ألم أو ضعف في العضلات، خدر أو شعور بالبرودة في الذراعين والساقين، صعوبة في التنفس، ألم في المعدة، غثيان مع قيء، سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب، دوار، أو الشعور بضعف شديد أو تعب؛

مشاكل في الكبد تسبب غثيان، ألم في الجزء العلوي من المعدة، حكة ، شعور بالتعب، فقدان الشهية، بول داكن اللون، براز فاتح اللون، يرقان (اصفرار الجلد أو العينين).

علامات العدوى مثل الحمى، والقشعريرة، والتهاب الحلق ، وتقرحات الفم، وأعراض البرد أو الإنفلونزا، والسعال، وصعوبة التنفس.

 

أضرار استعمال القرنفل موضعيا 

قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقرنفل الموضعي ما يلي:

مشاكل الخصوبة مثل ضعف الانتصاب وتأخر القذف

حكة، طفح جلدي

تهيج خفيف للجلد

التهاب اللثة، تهيج الفم، نزيف أو تورم اللثة، أو تغيرات في الأسنان بعد استخدام القرنفل داخل الفم.

هذه ليست قائمة كاملة بالآثار الجانبية، وقد تحدث آثار أخرى. استشر طبيبك للحصول على نصائح طبية بشأن الآثار الجانبية.

