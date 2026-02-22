ندوة دينية بمكتبة مصر العامة بأسيوط حول روحانيات شهر رمضان المبارك

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والدينية التي تسهم في نشر الوعي الصحيح وتعزيز القيم المجتمعية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، برئاسة هاجر محروس مديرة المكتبة، نظمت ندوة دينية بعنوان "روحانيات الشهر المبارك وأحكام الصيام والعبادات"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منطقة الوعظ بأسيوط.

حاضر في الندوة فضيلة الشيخ مصطفى ربيع أمين، واعظ أول بمنطقة الوعظ بأسيوط، حيث تناول فضل شهر رمضان وأثر الصيام في تهذيب النفس، فضلًا عن بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام وأهمية الالتزام بالعبادات خلال الشهر الكريم.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ الفعاليات الثقافية والدينية بالمكتبة طوال شهر رمضان، بما يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز الوعي الديني.