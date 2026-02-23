قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026: تجنب الكلمات الجارحة

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

أسعد شريك حياتك اليوم، وكن مخلصاً في عملك، فهذا سيُضفي البهجة على يومك. قد تظهر بعض المشاكل المالية اليوم، وقد تطرأ بعض المشاكل الصحية البسيطة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 يمكنك  مفاجأة حبيبك بحضور والديك. من الأفضل تجنب الكلمات الجارحة أثناء قضاء الوقت مع حبيبك. سيسعد بعض الرجال بلقاء شخص مميز في حياتهم أثناء السفر أو حضور مناسبة ما.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 مارس بعض تمارين التنفس عند الشعور بالتوتر، واحرص على شرب كمية كافية من الماء. العناية اللطيفة بنفسك والعادات الثابتة ستُحسّن من قدرتك على التحمل ومزاجك. إذا شعرت بتعب شديد، خفف من وتيرة عملك واطلب المساعدة عند الحاجة. مارس المشي القصير والتنفس الواعي يوميًا.

برج الأسد مهنيا

تحلَّ بالصبر إذا طرأت تغييرات على الخطط، وقدّم المساعدة لزميل. قد تقودك مهاراتك الهادئة وخطواتك الثابتة إلى فرصة جديدة أو مسؤولية أكبر قريبًا، احتفظ بقائمة بإنجازاتك. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد تجد بعض النساء أنفسهن متورطات في نزاع عائلي على ملكية عقارية، يمكن لرواد الأعمال التفكير في توسيع أعمالهم، حيث سيجلب المروجون الأموال.

