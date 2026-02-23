بعدد محدود.. دودج تطرح أتيتيود GT جرين 2026| صور

كشفت دودج عن نسخة محدودة من طراز دودج أتيتيود GT جرين 2026 في المكسيك، على أن يقتصر الإنتاج على 150 سيارة فقط، ويأتي هذا الإصدار ضمن توجه العلامة لإطلاق نسخ خاصة بلمسات تصميمية مميزة، مع تعديلات تعزز الطابع الرياضي مقارنة بالفئات القياسية.

تحمل النسخة الجديدة هوية بصرية مختلفة، أبرزها اللون الخارجي الخاص بدرجات الأخضر الزيتوني المطفي، إلى جانب حزمة تحسينات خارجية تهدف إلى إبراز الطابع الشبابي للسيارة في فئة السيدان المدمجة.

دودج أتيتيود GT جرين 2026

محرك دودج أتيتيود GT جرين 2026

تعتمد دودج أتيتيود GT جرين 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 168 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 270 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة ثنائي القابض مكوّن من 7 سرعات، يتولى نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

دودج أتيتيود GT جرين 2026

تسارع دودج أتيتيود GT جرين 2026

تستطيع السيارة دودج أتيتيود GT جرين 2026 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.95 ثانية، وهو رقم يضعها ضمن الفئة السريعة نسبيًا في شريحة السيدان المدمجة ذات الدفع الأمامي، ويعكس هذا الأداء تكامل المحرك التيربو مع ناقل الحركة مزدوج القابض، خصوصًا في الانطلاقات والتسارع.

دودج أتيتيود GT جرين 2026

تصميم دودج أتيتيود GT جرين 2026

ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، وتضم شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات تعزز مظهرها الرياضي، كما جاءت المصابيح الأمامية بتصميم حاد مع إضاءة LED، بينما يظهر في الخلف أربعة مخارج للعادم تضيف لمسة أداء واضحة، وتشمل التجهيزات أيضًا فتحة سقف كهربائية، إلى جانب جناح خلفي يبرز الطابع الرياضي للإصدار المحدود.

سعر دودج أتيتيود GT جرين 2026

حددت دودج سعر أتيتيود GT جرين هورنت إديشن 2026 عند نحو 27,000 دولار أمريكي في السوق المكسيكي.