قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعدد محدود.. دودج تطرح أتيتيود GT جرين 2026| صور

دودج أتيتيود GT جرين 2026
دودج أتيتيود GT جرين 2026
صبري طلبه

كشفت دودج عن نسخة محدودة من طراز دودج أتيتيود GT جرين 2026 في المكسيك، على أن يقتصر الإنتاج على 150 سيارة فقط، ويأتي هذا الإصدار ضمن توجه العلامة لإطلاق نسخ خاصة بلمسات تصميمية مميزة، مع تعديلات تعزز الطابع الرياضي مقارنة بالفئات القياسية.

تحمل النسخة الجديدة هوية بصرية مختلفة، أبرزها اللون الخارجي الخاص بدرجات الأخضر الزيتوني المطفي، إلى جانب حزمة تحسينات خارجية تهدف إلى إبراز الطابع الشبابي للسيارة في فئة السيدان المدمجة.

دودج أتيتيود GT جرين 2026

محرك دودج أتيتيود GT جرين 2026

تعتمد دودج أتيتيود GT جرين 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 168 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 270 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة ثنائي القابض مكوّن من 7 سرعات، يتولى نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

دودج أتيتيود GT جرين 2026

تسارع دودج أتيتيود GT جرين 2026

تستطيع السيارة دودج أتيتيود GT جرين 2026 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.95 ثانية، وهو رقم يضعها ضمن الفئة السريعة نسبيًا في شريحة السيدان المدمجة ذات الدفع الأمامي، ويعكس هذا الأداء تكامل المحرك التيربو مع ناقل الحركة مزدوج القابض، خصوصًا في الانطلاقات والتسارع.

دودج أتيتيود GT جرين 2026

تصميم دودج أتيتيود GT جرين 2026

ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، وتضم شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات تعزز مظهرها الرياضي، كما جاءت المصابيح الأمامية بتصميم حاد مع إضاءة LED، بينما يظهر في الخلف أربعة مخارج للعادم تضيف لمسة أداء واضحة، وتشمل التجهيزات أيضًا فتحة سقف كهربائية، إلى جانب جناح خلفي يبرز الطابع الرياضي للإصدار المحدود. 

سعر دودج أتيتيود GT جرين 2026

 حددت دودج سعر أتيتيود GT جرين هورنت إديشن 2026 عند نحو 27,000 دولار أمريكي في السوق المكسيكي.

دودج دودج أتيتيود GT جرين دودج أتيتيود GT جرين 2026 سعر دودج أتيتيود GT جرين 2026 أسعار دودج أتيتيود GT جرين 2026 مواصفات دودج أتيتيود GT جرين 2026 سيارة دودج أتيتيود GT جرين 2026 السيارة دودج أتيتيود GT جرين 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

ترشيحاتنا

ارشيفيه

صدمتهما نقل.. إصابة شخصين على طريق شربين بالدقهلية

ارشيفيه

بسبب اشتعال أنبوبة غاز.. حريق بمنزل وإصابة اثنين بالدقهلية

المجني عليه

حبس المتهم ووالده وشقيقه بتهمة قـ.تل نجل خاله في المنوفية

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد