قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تصدر بنقل وتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز

محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز
محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز
أ ش أ

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بنقل وتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا وسرعةً في الإنجاز؛ بما يضمن دعم دور رئيس المركز، لتحقيق أداء تنفيذي مؤثر وفاعل قائم على العمل الميداني، وتحقيق المأمول على الصعيدين الخدمي والتنموي.

وشمل القرار تكليف كل من:

- ياسر عبد التواب محمود، نائب أول لمركز ومدينة الخارجة.. نقلًا من نائب أول مركز ومدينة باريس.

- السيد سيف الدين السيد، نائب أول لمركز ومدينة باريس.. نقلًا من نائب ثان مركز ومدينة باريس.

- عطية خليل عبد الوهاب.. نائب ثان لمركز ومدينة باريس.. نقلًا من رئاسة قرى درب الأربعين (1).

وأشارت إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز آليات متابعة وتقييم الأداء الخدمي بالإدارة المحلية، واختيار الكوادر المؤهلة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وضبط الأداء، وبناء صف ثان قادر على تحمل المسؤولية.

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد نواب رؤساء المراكز شغل الوظيفة بالطرق القانونية ياسر عبد التواب محمود نائب أول لمركز ومدينة الخارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 5.. أجهزة الامن تكشف خطة الإرهابي محمود عزت

برنامج بركة رمضان

هاشتاج بركة رمضان مع مستقبل وطن يكتسح التريند لليوم الثاني

هدى الإتربي وياسر جلال

مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 5 .. ياسر جلال يقرر العودة لهدي الإتربي مجددًا بشروط

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد