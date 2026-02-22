محافظ الوادي الجديد تصدر بنقل وتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز

أ ش أ

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بنقل وتكليف عدد من نواب رؤساء المراكز، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا وسرعةً في الإنجاز؛ بما يضمن دعم دور رئيس المركز، لتحقيق أداء تنفيذي مؤثر وفاعل قائم على العمل الميداني، وتحقيق المأمول على الصعيدين الخدمي والتنموي.

وشمل القرار تكليف كل من:

- ياسر عبد التواب محمود، نائب أول لمركز ومدينة الخارجة.. نقلًا من نائب أول مركز ومدينة باريس.

- السيد سيف الدين السيد، نائب أول لمركز ومدينة باريس.. نقلًا من نائب ثان مركز ومدينة باريس.

- عطية خليل عبد الوهاب.. نائب ثان لمركز ومدينة باريس.. نقلًا من رئاسة قرى درب الأربعين (1).

وأشارت إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز آليات متابعة وتقييم الأداء الخدمي بالإدارة المحلية، واختيار الكوادر المؤهلة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وضبط الأداء، وبناء صف ثان قادر على تحمل المسؤولية.