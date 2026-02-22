أبو شادي: إيران تملك قدرة تصنيع قنابل نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية ستشعل المنطقة

قال يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن إيران تمتلك منذ نحو 20 عامًا القدرات الفنية التي تمكّنها من تصنيع قنابل ذرية، معتبرًا أن الجدل المثار حاليًا حول هذا الملف تحكمه اعتبارات سياسية، واصفًا تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأنها “مسيسة”.

ضربة عسكرية أمريكية محتملة

وحذر أبو شادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، من أن أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران قد تؤدي إلى اشتعال واسع في المنطقة، مع احتمالات تدخل قوى دولية مثل الصين وروسيا، إلى جانب الردع الداخلي المرتبط بالقدرات الصاروخية الإيرانية.

قرارات تصعيدية كبرى

وأشار إلى أن طهران تملك أوراق ضغط استراتيجية، أبرزها قدرتها على التأثير في الملاحة عبر مضيق هرمز، ما قد ينعكس على صادرات النفط المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة. كما اعتبر أن المؤسسة التشريعية الأمريكية وحدها قادرة على كبح أي قرارات تصعيدية كبرى.

وأوضح أن الحشد العسكري الراهن يهدف بالأساس إلى تعزيز الموقف التفاوضي في الملف النووي، لافتًا إلى أن إيران أبدت مرونة نسبية بشأن خفض مستويات تخصيب اليورانيوم، رغم عدم إعلانها رسميًا عن حجم مخزونها.

إنشاء شركة دولية للتخصيب

وكشف عن طرح مقترح لإنشاء شركة دولية للتخصيب داخل طهران تحت إشراف رقابي، في مقابل تمسك إيران بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مع اشتراط رفع العقوبات مقابل أي خطوة تتعلق بالتخلص منه.

برنامج الصواريخ الإيراني

واختتم أبو شادي بالتأكيد على أن برنامج الصواريخ الإيراني خارج إطار التفاوض مع واشنطن، مشددًا على أن الحل الدبلوماسي يظل المسار الأنسب، وأن مقترحًا أخيرًا من طهران سيُسلَّم إلى ويتكوف ضمن جهود التهدئة الجارية.