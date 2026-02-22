رد ناري من محمد نجاتي على ظاهرة البلوجرز والترند.. إيه الحكاية؟

أعرب الفنان محمد نجاتي عن استيائه من حالة الهوس بالـ"ترند" التي تسيطر على المجتمع في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن السعي وراء تصدر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح هدفًا في حد ذاته، بغض النظر عن طبيعة المحتوى أو قيمته.

وأكد محمد نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن فكرة "الترند" تحولت إلى معيار زائف للنجومية، موضحًا أن تكرار اسم شخص ما على المنصات الرقمية قد يجعله يبدو نجمًا، حتى لو لم يقدم محتوى حقيقيًا أو قيمة فنية تُذكر.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص حققوا شهرة واسعة فقط بسبب تصدرهم المشهد الإلكتروني، لافتًا إلى أن الجمهور بات يلتقط الصور مع "البلوجرز" لمجرد شهرتهم، دون النظر إلى تصنيفهم أو جودة ما يقدمونه.

وشدد نجاتي على أنه لا يعترض على النجاح في حد ذاته، بل على الفكرة القائمة على صناعة نجومية مصطنعة، موضحًا أنه يحترم أي شخص يقدم محتوى إيجابيًا وهادفًا ويستحق النجاح، لكن المشكلة تكمن في السعي المتعمد لإثارة الجدل من أجل تحقيق الانتشار.

وأضاف أن صناعة "الترند" أصبحت سهلة في عصر السوشيال ميديا، وأن هناك من يتعمد افتعال مواقف أو الاستعانة بما يعرف باللجان الإلكترونية لدفع أسمائهم إلى الواجهة، مؤكدًا أن هذه الأمور لم تعد خافية على أحد.

واختتم نجاتي حديثه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للفنان أو المؤثر يجب أن تقاس بما يقدمه من محتوى وأثر إيجابي، لا بعدد مرات تكرار اسمه على المنصات الرقمية.