علامات تحذيرية.. البثور ليست حب الشباب

معظم البثور غير ضارة، لكن ظهور نتوءات مستمرة أو مؤلمة أو غير معتادة قد يشير إلى مشكلة صحية أخرى غير حب الشباب. معرفة هذه العلامات التحذيرية تساعدك على مراقبة بشرتك وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.

في مرحلة ما من حياتنا، عانى معظمنا من البثور. تظهر نتوءة حمراء صغيرة، وتكون حساسة لفترة قصيرة، ثم تختفي تدريجيًا. في معظم الحالات، يكون حب الشباب غير ضار وجزءًا من التغيرات الطبيعية للبشرة. ولكن ماذا يحدث عندما لا تتصرف البثور كحب شباب؟ إذا أصبحت أكثر إيلامًا من المعتاد، أو لم تلتئم، أو عادت في نفس المكان مرارًا وتكرارًا، فمن المهم الانتباه. عادةً ما تظهر البثور لسبب ما، وقد تشير هذه النتوءات إلى مشكلة أخرى.

متى تحتاج البثور إلى مزيد من العناية؟



تختفي البثور العادية خلال بضعة أيام إلى أسبوعين، وذلك بحسب حجمها وطريقة علاجها. أما إذا لم تختفِ البثور بعد بضعة أسابيع، أو ازدادت صلابة مع مرور الوقت، ولم تختفِ تمامًا، فقد لا تكون حب شباب. وإذا استمرت البثور لفترة طويلة وكانت مؤلمة، فقد تكون حب شباب كيسي. تتشكل هذه البثور في عمق الجلد، وعادةً ما تدوم طويلًا. إذا كانت البثور صلبة، أو تستمر في النمو، أو تعود للظهور في نفس المكان، فمن الأفضل استشارة الطبيب.



من الأمور الأخرى التي يجب الانتباه إليها انتشار الاحمرار. فإذا ازداد احمرار الجلد المحيط بالنتوء، أو ازداد دفئه، أو ازداد تورمه، فقد يكون مصاباً بعدوى وليس مجرد حب شباب.

انزعاج شديد أو إشارات غير نمطية

قد تُسبب البثور ألمًا عند لمسها، إلا أن الألم الشديد والنابض ليس من أعراض حب الشباب العادي. إذا كانت البثور مؤلمة عند اللمس، وتُعيق ممارسة الأنشطة اليومية، ولا تتحسن، فقد يكون هناك سبب آخر يؤثر على المنطقة. يُشير وجود الحمى أو التعب أو تورم الغدد الليمفاوية مع البثور المؤلمة إلى أن الجسم يُقاوم عدوى. كما يُعد أي صديد يستمر لعدة أيام، أو ذو رائحة كريهة، أو يزداد حجمه بسرعة، علامة تحذيرية. قد يلعب الموقع دورًا أيضًا. فالبثور الكبيرة والمؤلمة والمتكررة الظهور في مناطق مثل الإبطين أو الفخذين أو أسفل الثديين، قد تكون ناتجة عن حالة مرضية مثل التهاب الغدد العرقية القيحي، وهو مرض جلدي التهابي مزمن، وليس مجرد حب شباب.



تغييرات في المظهر

يتميز حب الشباب الشائع بمظهر واضح: رؤوس بيضاء، رؤوس سوداء، أو نتوءات حمراء مؤلمة. لا تتجاهل أبدًا أي حبة جلدية تصبح داكنة اللون بشكل ملحوظ، أو يتغير شكلها، أو تبدأ بالنزيف دون أن تُعبث بها أو تُخدش. قد يكون النتوء الذي يشبه حب الشباب والذي يتقشر باستمرار، أو لا يلتئم، أو يبدو لامعًا وبارزًا، شيئًا آخر. بعض أنواع سرطان الجلد تشبه البثور، لكنها نادرة جدًا.



نمط الحياة

تخضع بشرتكِ عمومًا لجدول زمني محدد. فإذا ظهرت لديكِ بثور أثناء الدورة الشهرية، أو عند الشعور بالتوتر، أو بعد تناول أطعمة معينة، فهذا أمر طبيعي. لكن ظهور بثرة واحدة تتصرف بشكل غير معتاد، ولا تظهر عادةً ضمن روتين العناية بالبشرة، له دلالة خاصة.

من المهم عدم الذعر والمراقبة. أفضل المؤشرات هي مدة ظهور البثور، وشدة الألم، وحجمها، وأي أعراض غريبة. في معظم الأحيان، تكون البثور غير ضارة. مع ذلك، إذا استمرت البثور في الظهور، أو كانت مؤلمة بشكل غير طبيعي، أو تغير شكلها، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد حب شباب، ويجب استشارة طبيب مختص.

