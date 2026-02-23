منتصف تعاملات اليوم .. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك

استقرت أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي نحو:

47.81 جنيه للشراء

47.91 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية لنحو:

47.77 جنيه للشراء

47.87 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.76 جنيه للشراء

47.86 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي نحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

كماسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك القاهرة لنحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد لنحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

47.73 جنيه للشراء

47.83 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

47.72 جنيه للشراء

47.82 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

47.71 جنيه للشراء

47.81 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى نحو:

47.65 جنيه للشراء

47.75 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو :

47.58 جنيه للشراء

47.68 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو:

47.74 جنيه للشراء.

47.88 جنيه للبيع.