بين العين والخياشيم.. كيف تفرق بين السمك الطازج والفاسد؟

تُعد الأسماك من أكثر الأطعمة عرضة للتلف بسرعة بسبب النشاط البكتيري وتأثرها بالعوامل الجوية، لذا يصبح الفحص الدقيق عند الشراء أمرًا ضروريًا لضمان سلامة الغذاء.

الفحص بالعينين

تعتبر العين أول مؤشر على طزاجة السمكة، ويجب أن تكون:

جاحظة ولامعة

صافية وخالية من العكارة

مشابهة لما لو كانت السمكة حية

أي غيامة في العين أو غرقها داخل المحجر يشير إلى بداية التحلل الكيميائي للأنسجة ومرحلة فساد مبكرة.

خياشيم السمكة

الخياشيم تعد المؤشر الأكثر دقة للطزاجة:

الطازجة: لون أحمر زاهي أو وردي فاتح، وخالية من المخاط الكثيف.

الفاسدة: لون بني داكن أو رمادي، أو وجود سوائل لزجة، ما يشير إلى نشاط بكتيريا التعفن.

معايير أخرى للطزاجة

القشور: متماسكة ولها لمعان معدني، وسهولة تساقطها عند اللمس دليل على فقدان السمكة لخصائصها.

متماسكة ولها لمعان معدني، وسهولة تساقطها عند اللمس دليل على فقدان السمكة لخصائصها. الرائحة: يجب أن تشبه رائحة البحر أو اليود؛ أما رائحة النفاذة مثل الأمونيا فتدل على الفساد.

يجب أن تشبه رائحة البحر أو اليود؛ أما رائحة النفاذة مثل الأمونيا فتدل على الفساد. اللحم: عند الضغط، يعود سريعًا إلى وضعه الطبيعي دون ترك أثر أو تمزق للجلد.

عند الضغط، يعود سريعًا إلى وضعه الطبيعي دون ترك أثر أو تمزق للجلد. الجسم: عند حمل السمكة من الرأس، يجب أن يكون مستقيمًا وغير منحنٍ.

علامات الفساد

تغير رائحة السمكة إلى زنخة أو نفاذة

تحول لون الخياشيم إلى باهت أو غامق جدًا

فقدان لمعان الجلد وظهور بقع داكنة

لحم طري يخرج منه سائل عند الضغط ويسهل انفصاله عن الجسم

عين باهتة وفاقدة للوضوح

نصائح الخبراء

أكد المهندس مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، في تصريحات صحفية أن الشتاء يزيد خطر نفوق الأسماك، خاصة البلطي، نتيجة انخفاض درجة الحرارة. وأوضح أن البلطي يتوقف عن الأكل والنمو عند 16-17 درجة مئوية، ويبدأ النفوق عند 10 درجات إذا استمرت البرودة أكثر من 24 ساعة.

وشدد على أهمية معرفة علامات الطزاجة عند الشراء لتجنب تناول الأسماك غير الصالحة، مع الالتزام بالفحص الدقيق لكل من العين والخياشيم والقشور والرائحة قبل اتخاذ قرار الشراء.