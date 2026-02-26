سيارات جديدة 2026 تبدأ من 500 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بروتون ساجا، وشيرى اريزو 6 جي تي، وشيفروليه أوبترا، وتويوتا كورولا، ونيسان صنى .

نيسان صني موديل 2026

تحصل سيارة نيسان صني موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تصل إلي 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة بروتون ساجا موديل 2026 يصل إلي 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 599 ألف جنيه .