محافظ دمياط يتفقد معرض دمياط الجديدة NDEX

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، المدينة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، حيث تفقد معرض دمياط الجديدة NDEX ، والذى أنشأته جمعية المستثمرين، عام ٢٠١١ ويتضمن مجموعة كبيرة ومختلفة من المنتجات وذلك لتسويق منتجات دمياط تحت شعار " صنع في دمياط " بعدد ٤٥ وحدة عرض داخلى و٧٥ وحدة عرض خارجى على مساحة اجمالية تصل إلى ٥٠٠٠ متر مربع.

وخلال لقاء عُقد مع المستثمرين بمقر الجمعية، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة و المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وأعضاء البرلمان النائب محمود مشعل والنائب أمير الصديق و النائب السيد الغيطانى والنائبة مروة صالح و محمد فايدرئيس الغرفة التجارية والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ السابق ، أشاد "محافظ دمياط " بما شاهده من مصانع ضخمة بالمنطقة الصناعية التى تأتى على مساحة ٦٠٨ فدان ويصل اجمالى حجم الاستثمارات بالمنطقة نحو ٧٠ مليار جنيه ، بحجم عمالة ٣٧٥٢٠ فنى وادارى وعامل ، مشيرًا إلى أن تلك الامكانات تساهم فى دعم القطاعات الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، ولفت إلى أن الزيارة تعكس اهتمام المحافظة بملفات الصناعة والاستثمار وتوفير مناخ ملائم وذلك لدعم المجالات الاستثمارية وبالأخص مع تمتع المحافظة بمقومات واعدة .

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المعوقات التى تواجه المنطقة وذلك بالتنسيق مع ممثل هيئة التنمية الصناعية، حيث أكد " الدكتور حسام الدين فوزى " على ضرورة توحيد الجهود لوضع حلول مناسبة ومواجهة التحديات لدعم وتوطين الصناعات المحلية والتيسير علي المستثمرين.

وفى ختام الزيارة أهدى الدكتور أسامة حفيلة درع الجمعية إلى محافظ دمياط ونائبه ورئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و أعضاء البرلمان.