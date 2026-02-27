قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا | 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد.. هواوي تكشف MatePad Mini عالميا كمنافس لـ آيباد ميني

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد
 

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S26 Ultra، الذي يعد أفخم هاتف تقليدي (غير قابل للطي) قدمته الشركة حتى الآن. 


صدمة.. سماعات رأس تحتوي على مواد كيميائية مرتبطة بالسرطان
 

كشفت دراسة حديثة أن جميع سماعات الرأس التي خضعت للاختبار من علامات تجارية كبرى تحتوي على مواد كيميائية مرتبطة بالسرطان، واضطرابات الهرمونات، ومشكلات في النمو العصبي، ما يثير مخاوف بشأن آثار التعرض طويل الأمد لها.


صراع القمة يشتعل.. Galaxy S26 Ultra يقلب الطاولة على آيفون 17 برو ماكس
 

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة لعام 2026، وهو Galaxy S26، مع تركيز كبير على النسخة الأقوى في السلسلة: Galaxy S26 Ultra، التي يتوقع أن تجذب حتى بعض مستخدمي آيفون الراغبين في الانتقال إلى نظام أندرويد.

الذكاء الاصطناعي في مرمى الاتهام.. كيف استخدم "ChatGPT" في حملات سرية؟

كشف تقرير حديث لشركة OpenAI، أن مسؤولا صينيا في إنفاذ القانون حاول استخدام ChatGPT لمراجعة تقاريره حول العمليات الإلكترونية، مما أدى إلى كشف تفاصيل حملة عالمية على المعارضين للصين داخل البلاد وخارجها.

هاتف سامسونج الجديد يحمي محتوى الشاشة من أعين الفضوليين

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد لعام 2026، حيث ينطلق Galaxy S26 Ultra مع ميزة خصوصية جديدة تعد الأولى من نوعها في صناعة الهواتف، تهدف إلى حماية ما يظهر على الشاشة من أعين المتطفلين من حولك.

نموذج "ديب سيك" الجديد يثير التساؤلات.. هل تترك إنفيديا وAMD في الظل؟

كشفت مصادر مطلعة أن مختبر ديب سيك DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي، الذي أحدثت نماذجه منخفضة التكلفة ضجة في الأسواق العالمية العام الماضي، لم يطلع مصنعي الشرائح الأمريكيين على نموذجها الرائد القادم لتحسين الأداء، في خطوة تخالف الممارسات الصناعية المعتادة قبل إطلاق تحديث رئيسي للنموذج.

الذكاء الاصطناعي يسيطر على Galaxy S26.. منتجات سامسونج تغير قواعد اللعبة

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن هواتفها الجديدة من سلسلة Galaxy S26 خلال فعالية أقيمت يوم الأربعاء في سان فرانسيسكو، مع التركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي والخصوصية العملية أكثر من أي تغييرات كبيرة في التصميم.

ببطارية تدوم 6 سنوات.. هاتف ريلمي القادم قد يفاجئ الجميع

بعد إطلاق Realme C85 في نوفمبر 2025، أكدت شركة ريلمي Realme، أنها ستكشف عن هاتفها الجديد Realme C83 5G يوم 7 مارس، وقد ظهرت المواصفات والميزات الرئيسية للجهاز على الإنترنت.


منافس آيباد ميني.. هواوي تكشف MatePad Mini عالميا

 

أطلقت شركة هواوي جهازها اللوحي الجديد MatePad Mini على الصعيد العالمي، بعد أن كان قد أطلق في الصين العام الماضي جنبا إلى جنب مع سلسلة Mate 80، مستهدفا منافسة أجهزة مثل iPad Mini وXiaomi Pad Mini.

