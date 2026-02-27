أخبار التكنولوجيا | 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد.. هواوي تكشف MatePad Mini عالميا كمنافس لـ آيباد ميني

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S26 Ultra، الذي يعد أفخم هاتف تقليدي (غير قابل للطي) قدمته الشركة حتى الآن.

كشفت دراسة حديثة أن جميع سماعات الرأس التي خضعت للاختبار من علامات تجارية كبرى تحتوي على مواد كيميائية مرتبطة بالسرطان، واضطرابات الهرمونات، ومشكلات في النمو العصبي، ما يثير مخاوف بشأن آثار التعرض طويل الأمد لها.

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة لعام 2026، وهو Galaxy S26، مع تركيز كبير على النسخة الأقوى في السلسلة: Galaxy S26 Ultra، التي يتوقع أن تجذب حتى بعض مستخدمي آيفون الراغبين في الانتقال إلى نظام أندرويد.

كشف تقرير حديث لشركة OpenAI، أن مسؤولا صينيا في إنفاذ القانون حاول استخدام ChatGPT لمراجعة تقاريره حول العمليات الإلكترونية، مما أدى إلى كشف تفاصيل حملة عالمية على المعارضين للصين داخل البلاد وخارجها.

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد لعام 2026، حيث ينطلق Galaxy S26 Ultra مع ميزة خصوصية جديدة تعد الأولى من نوعها في صناعة الهواتف، تهدف إلى حماية ما يظهر على الشاشة من أعين المتطفلين من حولك.

نموذج "ديب سيك" الجديد يثير التساؤلات.. هل تترك إنفيديا وAMD في الظل؟

كشفت مصادر مطلعة أن مختبر ديب سيك DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي، الذي أحدثت نماذجه منخفضة التكلفة ضجة في الأسواق العالمية العام الماضي، لم يطلع مصنعي الشرائح الأمريكيين على نموذجها الرائد القادم لتحسين الأداء، في خطوة تخالف الممارسات الصناعية المعتادة قبل إطلاق تحديث رئيسي للنموذج.

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن هواتفها الجديدة من سلسلة Galaxy S26 خلال فعالية أقيمت يوم الأربعاء في سان فرانسيسكو، مع التركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي والخصوصية العملية أكثر من أي تغييرات كبيرة في التصميم.

بعد إطلاق Realme C85 في نوفمبر 2025، أكدت شركة ريلمي Realme، أنها ستكشف عن هاتفها الجديد Realme C83 5G يوم 7 مارس، وقد ظهرت المواصفات والميزات الرئيسية للجهاز على الإنترنت.

أطلقت شركة هواوي جهازها اللوحي الجديد MatePad Mini على الصعيد العالمي، بعد أن كان قد أطلق في الصين العام الماضي جنبا إلى جنب مع سلسلة Mate 80، مستهدفا منافسة أجهزة مثل iPad Mini وXiaomi Pad Mini.